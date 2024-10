Vereadores novatos chegam na Câmara de Curitiba com números bombásticos; Quem são?

Dos 38 vereadores que irão tomar posse no dia 1º de janeiro de 2025 para a próxima legislatura da Câmara Municipal de Curitiba (CMC), 20 serão novos na casa. Os campeões de voto foram Jasson Goulart, Guilherme Kilter e Da Costa do Perdeu Piá.

Quem vai chegar com moral é o jornalista Jasson Goulart, do partido Republicanos, ao ser o vereador mais votado da capital nas eleições de domingo (06) com 21.684 votos, terceira votação mais expressiva da história da da Câmara Municipal de Curitiba (CMC).

>> Vereadores figurões de Curitiba que ficaram de fora nas eleições 2024

Jornalista e radialista, 56 anos, Jasson começou a atuar na área de comunicação em 1991, na Rádio Paraná, como apresentador esportivo. Ao longo dos 30 anos de carreira, também apresentou programas jornalísticos nas emissoras RPC e RIC.

Confira abaixo os novatos eleitos:

Guilherme Kilter (Novo) – é o vereador mais jovem a ser eleito em 2024 em Curitiba, com 22 anos. Recebeu 16.664 votos, o segundo mais votado. Teve apoio do ex-procurador Deltan Dallagnol. Formado em Relações Internacionais, é líder do RenovaBR e presidente da Juventude do Partido Novo no Paraná.

é o vereador mais jovem a ser eleito em 2024 em Curitiba, com 22 anos. Recebeu 16.664 votos, o segundo mais votado. Teve apoio do ex-procurador Deltan Dallagnol. Formado em Relações Internacionais, é líder do RenovaBR e presidente da Juventude do Partido Novo no Paraná. Da Costa do Perdeu Piá (União) – a candidatura recebeu 15.014 votos de eleitores da cidade. Da Costa, 34 anos, era policial e ficou famoso com o canal “Perdeu Piá“, no Youtube, com quase 840 mil inscritos. Ele saiu da corporação em 2021, alegando que sofreu represálias por causa dos vídeos postados no canal em que mostrava a atividade.

– a candidatura recebeu 15.014 votos de eleitores da cidade. Da Costa, 34 anos, era policial e ficou famoso com o canal “Perdeu Piá“, no Youtube, com quase 840 mil inscritos. Ele saiu da corporação em 2021, alegando que sofreu represálias por causa dos vídeos postados no canal em que mostrava a atividade. Delegada Tathiana (União) – foi a vereadora mais votada entre as mulheres eleitas com 12.515 votos . Tathiana, 48 anos, é esposa do atual deputado estadual Tito Barichello (União). Na Polícia Civil, a delegada ajudou na investigação de vários casos na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

– foi a entre as mulheres eleitas com . Tathiana, 48 anos, é esposa do atual deputado estadual Tito Barichello (União). Na Polícia Civil, a delegada ajudou na investigação de vários casos na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). João Bettega (União) – Aos 28 anos, João foi eleito com 12.346 votos. Influenciador digital, criador de conteúdo político e membro declarado do Movimento Brasil Livre (MBL) acumula mais de 475 mil seguidores no Instagram.

– Aos 28 anos, João foi eleito com 12.346 votos. Influenciador digital, criador de conteúdo político e membro declarado do Movimento Brasil Livre (MBL) acumula mais de 475 mil seguidores no Instagram. Bruno Secco (PMB) – Com 32 anos, Bruno recebeu 11.436 votos. Jornalista e redator, trabalhou como assessor de imprensa do Santos e produtor na Espn Brasil. Em sua trajetória política, Bruno defende valores cristãos, critica o Supremo Tribunal Federal (STF) e luta pela anistia de multas a empresários.

– Com 32 anos, Bruno recebeu 11.436 votos. Jornalista e redator, trabalhou como assessor de imprensa do Santos e produtor na Espn Brasil. Em sua trajetória política, Bruno defende valores cristãos, critica o Supremo Tribunal Federal (STF) e luta pela anistia de multas a empresários. Andressa Bianchessi (União) – Com 41 anos, Andressa recebeu 10.443 votos. A nova vereadora é coordenadora do projeto “Paraná Contra Maus-Tratos”, em defesa dos animais. Recebeu apoio do deputado federal Matheus Laiola.

– Com 41 anos, Andressa recebeu 10.443 votos. A nova vereadora é coordenadora do projeto “Paraná Contra Maus-Tratos”, em defesa dos animais. Recebeu apoio do deputado federal Matheus Laiola. Mari Martins (Republicanos) – Com 59 anos, Mari recebeu 7.938 votos. Há 30 anos trabalhando no voluntariado, se declara conservadora em pautas como aborto, ideologia de gênero e legalização de drogas.

– Com 59 anos, Mari recebeu 7.938 votos. Há 30 anos trabalhando no voluntariado, se declara conservadora em pautas como aborto, ideologia de gênero e legalização de drogas. Olimpio Mundo Polarizado (PL)- Com 48 anos, Olimpio recebeu 7732 votos. Empresário e criador de conteúdo digital, aborda nas redes sociais temas como política, geopolítica, negócios e economia.

Com 48 anos, Olimpio recebeu 7732 votos. Empresário e criador de conteúdo digital, aborda nas redes sociais temas como política, geopolítica, negócios e economia. Rafaela Lupion (PSD) – Com 40 anos, Rafaela recebeu 7.259 votos. Advogada e administradora da Regional Matriz de Curitiba de janeiro de 2021 a maio de 2024, se destacou no serviço público. Recebeu apoio do prefeito Rafael Greca.

– Com 40 anos, Rafaela recebeu 7.259 votos. Advogada e administradora da Regional Matriz de Curitiba de janeiro de 2021 a maio de 2024, se destacou no serviço público. Recebeu apoio do prefeito Rafael Greca. Laís Leão (PDT) – Com 30 anos, Laís recebeu 6.954 votos. Arquiteta e urbanista, mestre e doutoranda em Gestão Pública, defende que a cidade tenha a voz técnica e inclusiva para lidar com o desenvolvimento urbano e sustentável.

– Com 30 anos, Laís recebeu 6.954 votos. Arquiteta e urbanista, mestre e doutoranda em Gestão Pública, defende que a cidade tenha a voz técnica e inclusiva para lidar com o desenvolvimento urbano e sustentável. Carlise Kwiatkowski (PL) – Com 48 anos, Carlise recebeu 6.384 votos. Presidente do PL Mulher Paraná e ex-presidente do Provopar, Carlise dedica trabalhos dedicados às causas sociais há 20 anos.

– Com 48 anos, Carlise recebeu 6.384 votos. Presidente do PL Mulher Paraná e ex-presidente do Provopar, Carlise dedica trabalhos dedicados às causas sociais há 20 anos. Professora Angela (PSOL) – Com 47 anos, Angela recebeu 6.294 votos. Com pautas ligadas a Educação, a professora será a primeira vereadora do PSOL em Curitiba. Foi candidata a governadora em 2022.

– Com 47 anos, Angela recebeu 6.294 votos. Com pautas ligadas a Educação, a professora será a primeira vereadora do PSOL em Curitiba. Foi candidata a governadora em 2022. Fernando Klinger (PL) -Com 56 anos, Fernando recebeu 6.288 votos. Publicitário e pastor, gestor público e disputou pela primeira vez uma eleição.

-Com 56 anos, Fernando recebeu 6.288 votos. Publicitário e pastor, gestor público e disputou pela primeira vez uma eleição. Renan Ceschin (PODE) – Com 39 anos, Renan recebeu 5826 votos. Foi vereador em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, e ex-jogador de futebol do Coritiba e Paraná Clube. Defende a causa autista e o esporte.

– Com 39 anos, Renan recebeu 5826 votos. Foi vereador em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, e ex-jogador de futebol do Coritiba e Paraná Clube. Defende a causa autista e o esporte. Tiago Zeglin (MDB) – Com 40 anos, Tiago recebeu 5.652 votos. Advogado e empresário, é filho de Tito Zeglin, vereador há nove mandatos. Na campanha, pediu para atenção para a Regional Pinheirinho.

– Com 40 anos, Tiago recebeu 5.652 votos. Advogado e empresário, é filho de Tito Zeglin, vereador há nove mandatos. Na campanha, pediu para atenção para a Regional Pinheirinho. Vanda de Assis (Federação PT/PC do B/PV) – Com 49 anos, Vanda recebeu 5.006 votos. Assistente social e servidora pública, foi membro da Pastoral da Juventude. Na campanha, propôs realizar assembleias populares para construir propostas coletivas para moradia e educação.

– Com 49 anos, Vanda recebeu 5.006 votos. Assistente social e servidora pública, foi membro da Pastoral da Juventude. Na campanha, propôs realizar assembleias populares para construir propostas coletivas para moradia e educação. Lórens Nogueira (PP) – Com 29 anos, Lórens recebeu 4.727 votos. Há dez anos, criou o Instituto Grupo Solidário, responsável por iniciativas sociais como a Feira das Mulheres Empreendedoras.

– Com 29 anos, Lórens recebeu 4.727 votos. Há dez anos, criou o Instituto Grupo Solidário, responsável por iniciativas sociais como a Feira das Mulheres Empreendedoras. Bruno Rossi (Agir) – Com 33 anos, Bruno recebeu 3.824 votos. Advogado, trabalhou como assessor jurídico na Assembleia Legislativa do Paraná e na Câmara de Deputados com o deputado Felipe Francischini. Declarou-se fã de Pablo Marçal em Curitiba.

– Com 33 anos, Bruno recebeu 3.824 votos. Advogado, trabalhou como assessor jurídico na Assembleia Legislativa do Paraná e na Câmara de Deputados com o deputado Felipe Francischini. Declarou-se fã de Pablo Marçal em Curitiba. Camila Gonda (PSD) – Com 24 anos, Camila recebeu 3.062 votos. Durante a campanha, defendeu pautas progressistas e com destaque aos jovens e qualificação de espaços urbanos.

Dezoito vereadores que já estavam e foram eleitos para mais quatro anos são: Amália Tortato (Novo), Angelo Vanhoni (PT),Beto Moraes (PSD), Eder Borges (PL), Professor Euler (MDB), Giorgia Prates – Mandata Preta (PT), Hernani (Republicanos),Marcelo Fachinello (Pode), Serginho do Posto (PSD), Marcos Vieira (PDT) ,Leonidas Dias (Pode),Nori Seto (PP),Indiara Barbosa (Novo),Pier (PP), Zezinho Sabará (PSD), Sidnei Toaldo (PRD),Tico Kuzma (PSD) e Toninho da Farmácia (PSD).