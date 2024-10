Vereadores figurões de Curitiba que ficaram de fora nas eleições 2024

A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) teve uma das maiores renovações registradas da história recente. A partir de 2025, 20 novos vereadores estarão sentados nas cadeiras do legislativo municipal, sendo que 18 que estão na atual legislatura seguirão no cargo, e 19 que estavam no cargo não estarão mais na função.

Quem não vai permanecer na CMC são: Alexandre Leprevost (União), Bruno Pessuti (Podemos), Dalton Borba (SD), Ezequias Barros (PRD), Herivelto Oliveira (Cidadania) , João da 5 Irmãos (MDB), Jornalista Márcio Barros ( PSD), Maria Letícia (PV), Mauro Ignácio (PSD), Noemia Rocha (MDB), Oscalino do Povo (PP), Osias Moraes (PRTB), Pastor Marciano Alves (Republicanos), Professora Josete (PT), Rodrigo Reis (PL), Sabino Picolo (PSD), Salles da Fazendinha (Rede), Sargento Tânia Guerreiro (Podemos) e Tito Zeglin (MDB). Vale reforçar que Herivelto Oliveira, Professora Josete e Tito Zeglin não concorreram.

Daqueles que já estavam e foram eleitos para mais quatro anos são: Amália Tortato (Novo), Angelo Vanhoni (PT),Beto Moraes (PSD), Eder Borges (PL), Professor Euler (MDB), Giorgia Prates – Mandata Preta (PT), Hernani (Republicanos),Marcelo Fachinello (Pode), Serginho do Posto (PSD), Marcos Vieira (PDT) ,Leonidas Dias (Pode),Nori Seto (PP),Indiara Barbosa (Novo),Pier (PP), Zezinho Sabará (PSD), Sidnei Toaldo (PRD),Tico Kuzma (PSD) e Toninho da Farmácia (PSD).

Quem são os novos vereadores de Curitiba?

A partir do dia 01 de janeiro de 2025, 20 novos vereadores irão começar na Câmara Municipal de Curitiba. São eles: Jasson Goulart (Republicanos), Guilherme Kilter (Novo), Da Costa do Perdeu Piá (União), Delegada Tathiana (União), João Bettega (União), Bruno Secco (PMB), Andressa Bianchessi (União), Meri Martins (Republicanos), Olimpio Mundo Polarizado (PL), Rafaela Lupion (PSD),Laís Leão (PDT), Carlise Kwiatkowski (PL),Professora Angela (PSol), Fernando Klinger (PL), Renan Ceschin (Pode),Tiago Zeglin (MDB), Vanda de Assis (PT),Lórens Nogueira (PP), Bruno Rossi (Agir) e Camila Gonda (PSB).

Desses 20 nomes, Renan Ceschin (Pode) foi vereador em Pinhais, na Região Metropolitana.

