Festival Bom Gourmet: 40 opções para jantar nesta segunda-feira

Um jantar com a família ou os amigos em plena segunda-feira pode ser o jeito certo de começar a semana. Por isso, listamos os restaurantes participantes do 20º Festival Bom Gourmet Curitiba que abrem às segundas-feiras para o jantar. São 40 opções, que oferecem menus diversos para agradar todos os gostos!

Lembrando que o Festival vai até o dia 27 de outubro em 73 estabelecimentos da cidade. Os menus contemplam entrada, prato principal e sobremesa e custam R$ 69,90, R$ 89,90 ou R$ 109,90. Todos eles podem ser conferidos no aplicativo do evento (disponível para Android e iOS) e também no site.

Lista de restaurantes que abrem na segunda-feira:

* Clique no nome do restaurante para conhecer o menu do Festival

