Festival Bom Gourmet começa na sexta; veja todos os participantes

A partir do dia 4 de outubro começa mais um Festival Bom Gourmet de Curitiba. Em sua 20ª edição, a celebração das gastronomia curitibana vai reunir 73 restaurantes da capital paranaense, que vão oferecer menus completos e exclusivos a preços fixos de R$ 69,90; R$ 89,90; e R$ 109,90. O festival vai até o dia 27 de outubro.

Os cardápios terão entrada, prato principal e sobremesa e serão servidos no almoço e/ou no jantar, conforme funcionamento dos estabelecimentos. As opções refletem a diversidade da gastronomia curitibana, com menus que incluem carnes variadas, frutos do mar, massas e pratos vegetarianos – tudo preparado com esmero pelos participantes.

Confira quais são os restaurantes confirmados no Festival Bom Gourmet Curitiba:

A Sacristia Restaurante Adega San Vicente Afonso’s Aish Baladi Anarco Batel Anarco Mercado Municipal Armazém 71 Badida Barigui Badida Sete Bar da Fábrica Bastards Brewery Bar do Victor BaraQuias Juvevê Barolo Trattoria Água Verde Barolo Trattoria Shopping Barigui Boi and Beer Cabral Boi and Beer Mercês Bull Prime Batel Bull Prime Cabral Bull Prime Shopping Pátio Batel Cantina do Délio Batel Cantina do Délio Itupava Cantina e Pizzaria Baviera Cenacolo Restaurantes & Eventos Château de Gazon Chez Margot Coco Bambu Conceito Barigui Coco Bambu Curitiba Curry Pasta Donna Taça Doppo Cucina Emy by Kazuo Feér Cozinha Atemporal Famiglia Fadanelli Fun’iki Sushi + Rooftop Gianttura Ristorante Grés Gastronomia e Empório Ícaro | Casual Greek Food Jardim Secreto Koré Qoya | HCC Hotels La Mafia La Vaca Steakhouse Alto da XV La Vaca Steakhouse Shopping Mueller L’Epicerie Le Réchaud Limoeiro Casa de Comidas Luponero Restaurante Maccheroni Trattoria Malauí Gastronomia Saudável Mangôo Restaurante Mia Trattoria Mukeka Restaurante Nayme Culinária Árabe Ninna Cozinha Nuu Nikkei Osteria da Paz OX Room Steakhouse Paco Cocina y Bar Pata Negra Bar y Cocina Pecorino Bar & Trattoria Petiscaria do Victor Petit Château Pimenta Brasserie Praça do Victor Restaurante Catanzaro | HCC Hotels Restaurante Scavollo Romeo Cucina Spaccio RAR Swadisht Cozinha Indiana Thai Restaurante Tailandês Ticiano – Quality | HCC Hotels Tierra Del Fuego Trinitas | NH Hotels Vindouro Restaurante

Os menus completos com as fotos dos pratos estarão disponíveis no aplicativo do Festival Bom Gourmet (disponível para Android e iOS). Nele, também é possível acessar os detalhes de cada estabelecimento, como endereço e horário de funcionamento.

As informações também estão no site do Festival.

A 20ª edição do Festival Bom Gourmet tem patrocínio da Gold Food Service, Porto a Porto, Gaslog, blue®m, Font Life, Dinho Distribuidora e Aperol Spritz, além do apoio do SEBRAE-PR.

Junte & Troque

Mais uma vez, o Festival Bom Gourmet contará com a campanha Junte & Troque. Nesta edição, ela permite uma experiência ainda mais gostosa para quem aproveitar o festival, pois é oferecida pela tradicional sorveteria curitibana A Formiga.

Cada real gasto no festival vale um ponto – e a cada 300 pontos, é possível trocar por uma bola de sorvete com calda de caramelo ou chocolate, ou extra de marshmallow, ou extra de chantilly (restrito a dois brindes por CPF).

Os brindes podem ser retirados em qualquer um dos dois endereços da sorveteria:

A matriz (Av. Iguaçu, 2011 – Água Verde, Curitiba – PR) funciona às segundas, das 13h às 19h, e de terça a domingo, das 10h às 19h.

A nova unidade na Mercadoteca Shopping Crystal (R. Comendador Araújo, 731 – Batel, Curitiba – PR), por sua vez, abre às segundas, das 12h às 16h, e de terça a domingo, das 12h às 22h.

