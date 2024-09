“Maior evento” de churrasco e música gaúcha do mundo será em São José dos Pinhais

No final de semana que vem tem eleições, mas antes de votar na “festa da democracia”, você pode se esbaldar na Maior das Gauchadas do Brasil. Marcada para sábado, dia 5, a festa que já ganhou o Brasil estreia em novo espaço para acomodar os apaixonados por churrasco e música gauchesca. Já estão confirmadas 12 estações de churrasco e serão pelo menos 10 horas de open food.

A organização é do mestre churrasqueiro Douglas Pulpero, dono do restaurante Pulperiando, de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. O evento tem ingressos disponíveis neste site ao preço de R$ 229 (+ taxas), no terceiro lote. O evento começa ao meio-dia e pode até varar a madrugada.

O convite dá direito ao consumo liberado de comidas oferecidas nas estações de trabalho durante todo o evento, que tem duração prevista de 10 horas. O evento também é OPEN MATE, ou seja, tem água quente e chimarrão liberados.

Veja as opções gastronômicas já confirmadas:

Costela Fogo de Chão

Cordeiro na Estaca

Tainha no Varal

Porco à Paraguaia

Linguiça Campeira

Brisket

Cortes especiais na Parrilla

Entranha recheada

Arroz do Mar

Pulled Porked

Arroz Carreteiro

Feijão Gordo

Quirera

Carneiro no buraco

Chooripan

Burger Angus

Banoff no fogo

Polenta frita

“Estamos andando com este evento pelo Brasil. Fizemos há dois meses em Foz do Iguaçu e já temos agendando Porto Alegre e Lages ano que vem. O evento cresceu muito e não vamos conseguir fazer nem no restaurante. Será numa chácara maior, que tem espaço para 1500 pessoas”, contou Douglas Pulpero.

Neste ano A Maior das Gauchadas será na Chácara Pellanda, que fica na Rua José Zancheta Filho, bairro Campina do Taquaral, São José dos Pinhais.

“O curioso é que este é o maior evento de churrasco e música gaúcha do Brasil, e não é do Rio Grande do Sul. Na verdade é o maior evento deste tipo no mundo. Vamos trazer grandes artistas da música gaúcha, num evento imperdível”, explicou o organizador.

Algumas atrações musicais já confirmadas são:

Carlos Magrão

Laura Guarany

Wagner Nunes

César Oliveira

Rogério Melo

Walther Moraes

Lara Rossato

Grupo Carqueja

Quarteto Coração de Potro

