Exposição Amados celebra o amor de Zélia Gattai e Jorge Amado em Curitiba

A partir desta quarta-feira (2) Curitiba recebe a exposição Amados – Zélia e Jorge, que celebra o amor do escritor e compositor Jorge Amado e da escritora e fotógrafa Zélia Gatai. A exposição sensorial e interativa foi montada na Caixa Cultural, espaço que valoriza as mais diversas expressões da arte genuinamente brasileira. A entrada é gratuita.

A exposição será uma celebração da forte relação de amor que segue inspirando gerações. A mostra reúne um rico acervo de fotografias, cartas, vídeos, desenhos e depoimentos que perpassam os 56 anos de vida juntos do casal. A abertura oficial acontece na terça, em evento fechado, com visita guiada peça mediada pela curadora Paloma Amado.

Amados apresenta instalações que convidam o público a conhecer a intimidade de Zélia e Jorge e os frutos dessa relação de mais de meio século. Além da curadoria de Paloma, a mostra foi idealizada e tem direção geral assinada por Elaine Hazin, da Via Press Comunicação (BA), e projeto expográfico de Rose Lima e cenografia de Renata Mota.

História de amor

O passeio pela história de Zélia e Jorge começa nos idos de 1945, final da Segunda Guerra Mundial, quando se conhecem. Uma linha cronológica destaca os acontecimentos fundamentais desse relato de amor, através das viagens pelo mundo, a vida no exterior durante o exílio, o nascimento dos filhos, os amigos, o trabalho compartilhado e a volta à Bahia.

Um rico acervo fotográfico – que conta com uma seleção minuciosa e representativa de fotografias de Zélia Gattai – é somado a vídeos e depoimentos de amigos, ilustrações, cartas de amor e postais trocados em viagens. As fotos estão também na árvore genealógica dos Amado, com seus filhos, netos e bisnetos.

A exposição apresenta um “cofre-coração”, uma chuva de flores que lembra os cravos da madrugada paulista, com os quais Jorge cobriu Zélia em um pedido de casamento que teve o poeta chileno Pablo Neruda como testemunha.

“Foram 56 anos de mãos dadas, embarcados numa mesma navegação, linda e profunda, por mares agitados, marés mansas. Anos de uma luta em comum pelo bem da humanidade, pela paz entre os homens, pela igualdade de direitos e pela liberdade. E foi para contar mais dessa história que organizamos a exposição”, resume Paloma Jorge Amado.

O visitante pode contemplar ainda uma projeção com os amigos ilustres do casal, como Dorival Caymmi, Mãe Menininha, Glauber Rocha, Vinicius de Moraes, Carybé, entre outros. Em outra instalação, tubos sussurram frases de amor icônicas de seus romances.

Serviço

A Exposição Amados – Zélia & Jorge acontece na CAIXA Cultural Curitiba (Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro). A visitação acontece de de outubro a 2 de fevereiro de 2025, de terça a sábado das 10h às 20h, e aos domingos, das 10h às 19h. A entrada é franca.

