Linkin Park confirma show em São Paulo; E Curitiba?

Em um momento novo e com uma nova vocalista, após a trágica morte de Chester Bennington, em 2017, a banda Linkin Park confirmou seu retorno ao Brasil. Show do Linkin Park em Curitiba? Infelizmente ainda não se tem essa confirmação/programação. A banda confirmou apresentação em São Paulo, no dia 15 de novembro e os ingressos já estão em fase de pré-venda.

A última vinda do grupo ao Brasil ocorreu em 2017, no autódromo Interlagos, dois meses antes da morte do vocalista Chester Bennington.

Agora com Emily Armstrong no vocal, a banda se apresenta no Allianz Parque, dia 15 de novembro. A data coincide com o lançamento do oitavo álbum de estúdio, From Zero, que intitula a turnê que passa por São Paulo.

A pré-venda para clientes Santander Select acontece dia 26 de setembro. Para os demais clientes Santander, dia 27 de setembro. Já a venda geral será aberta apenas no dia 30 de setembro. Os ingressos estarão disponíveis a partir das 10h no Ticketmaster e a partir das 11h na bilheteria oficial, tanto para a pré-venda como para venda geral.

As entradas custam R$ 480 na cadeira superior, R$ 690 na cadeira inferior, R$ 580 na pista, R$ 890 na pista premium e R$ 890 na LPU Pit, que são exclusivas para a pré-venda.

Linkin Park em São Paulo

Quando 15 de novembro

Onde Allianz Parque av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca, região oeste

Preço A partir de R$ 480

Link https://www.ticketmaster.com.br/event/linkin-park

