Novo quintal brincante de Curitiba tem até coworking para os pais

Após o sucesso do Quintal Brincante no bairro Boa Vista, em Curitiba, a primeira filial da rede foi inaugurada no início dessa semana. Um pouco menor que a matriz, o Quintal Brincante do Ahú mantém o mesmo padrão na gastronomia, tem dezenas de atrativos para as crianças – dispostos num quintal de 800 metros quadrados – e um novo espaço pensado especialmente para os pais: um coworking.

O quintal do Ahú segue a proposta da primeira casa> O restaurante apresenta uma gastronomia afetiva, pensada na saúde e beme star dos pequenos, enquanto a área de lazer tem brinquedos intuitivos, educativos e que estimulam o brincar. Entre eles: casa na árvore, casa de boneca, muro e jardim sensoriais, espaço com areia, muro para pintura, balanço, slackline, gangorra, pneu de escalada, local para apresentações infantis, oficinas infantis, entre outros.

+ Leia mais: Clássicos irresistíveis brilham em restaurante “patrimônio” de Curitiba

Uma das novidades é um espaço de coworking para os pais trabalharem. “Percebemos que na casa do Boa Vista, como estamos abertos a tarde inteira e temos monitoras, muitos pais levam as crianças para se divertiram e ficam trabalhando por lá mesmo. Então dedicamos nessa nova unidade um espaço específico para isso”, comenta Diogo Cauneto, sócio proprietário do Quintal

Brincante.

No cardápio, buffet no almoço e a la carte no período da tarde, happy hour e jantar. Alguns destaques do menu: Bolinho de linguiça com banana, Bolinho de abóbora cabotiá com carne suína, Moqueca, Baião-de-dois e Filé de costela com queijo coalho na chapa.

The Offspring anuncia show em Curitiba com Sublime e mais bandas

O novo Quintal Brincante fica na Rua Francisco Scremin 290, Ahú, próximo à OAB. O espaço funciona das 11 às 22h (de segunda a sábado) e das 10h às 18h aos domingos. Informações no Instagram @quintal.ahu.

Caçador de Boteco! Bar em bairro de Curitiba bomba e coloca região na rota dos botecos! Orla de patrão! Que tal esse visual? Praia famosa do Paraná terá cara nova! Descubra! Bairro nobre de Curitiba terá novo shopping com lojas confirmadas!