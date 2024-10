Três cidades do Paraná vão ter segundo turno para decidir quem ocupará a cadeira principal da prefeitura. No dia 27 de outubro, eleitores de Curitiba, Londrina e Ponta Grossa vão retornar às urnas para a votação decisiva.

Em Curitiba, a disputa é entre o atual vice-prefeito e candidato Eduardo Pimentel (PSD) e Cristina Graeml (PMB). No primeiro turno, Pimentel recebeu 33,51% dos votos e Cristina ganhou 31,17%.

Em Londrina, Tiago Amaral (PSD) e Professora Maria Tereza (PP) disputam o segundo turno. Amaral teve 113.032 votos, representando 42,69% da escolha dos eleitores. Já Maria Tereza recebeu 62.590 votos, somando 23,64%.

Terceira cidade que terá segundo turno, Ponta Grossa possui uma disputa entre a candidata Mabel Canto (PSDB) e a atual prefeita Elizabeth Schmidt (União). A votação entre as candidatas foi acirrada no primeiro turno. Mabel contabilizou 27,87% dos votos. Já a atual prefeita ficou com 27,51%.

