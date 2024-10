Cristina Graeml vai para 2º turno com Eduardo Pimentel em Curitiba

Cristina Graeml (PMB) e Eduardo Pimentel (PSD) vão disputar o 2º turno das eleições para a Prefeitura de Curitiba. O atual vice-prefeito recebeu 33,51% dos votos – o que representa 313.347 votos no total. Já a candidata estreante na eleição ganhou 31,17% – o que representa 291.523 votos. O terceiro colocado na disputa foi Luciano Ducci (PSB), com 19,44% da preferência dos eleitores da capital paranaense.

O crescimento repentino de Cristina apareceu nas últimas pesquisas eleitorais, divulgadas no sábado (05). A pesquisa Quaest encomendada pela RPC, por exemplo, mostrou Pimentel e a jornalista empatados tecnicamente. Já a sondagem do instituto IRG Pesquisas mostrava um empate técnico entre Cristina e Ducci pelo segundo lugar.

Na manhã deste domingo (06) Cristina foi até o Colégio Estadual do Paraná para votar e falou com a imprensa, dizendo que colocou o seu nome na disputa sabendo “dos desejos dos curitibanos”.

“Curitiba pediu muito para ter novas opções e coloquei meu nome a serviço da cidade, com muito senso de responsabilidade e com alegria de saber que o curitibano entendeu a proposta, aderiu, e agora vamos esperar a abertura das urnas”, afirmou.

Durante a manhã, Pimentel também conversou com a imprensa ao votar no Colégio Ângelo Trevisan, no bairro Vista Alegre. Acompanhado da família e do prefeito Rafael Greca, o candidato comentou que estava animado.

“Eu tô animado, feliz. Fizemos uma campanha bonita, de propostas, sendo recebido nos quatro cantos da cidade e mostrando tudo que fizemos de bom nos últimos 8 anos ao lado do Greca, que me acompanha hoje. Quase 80% de aprovação, um plano de governo consistente e que cabe dentro do orçamento”, disse Pimentel.

A votação do segundo turno está marcada para o dia 27 de outubro.

Lista completa com 100% das urnas apuradas:

EDUARDO PIMENTEL PSD – 55 – 33,51% • 313.347 Votos computados

CRISTINA GRAEML PMB – 35 – 31,17% • 291.523 Votos computados

LUCIANO DUCCI PSB – 40 – 19,44% • 181.770 Votos computados

NEY LEPREVOST UNIÃO – 44 – 6,49% • 60.675 Votos computados

LUIZÃO GOULART SOLIDARIEDADE – 77 – 4,41% • 41.271 Votos computados

MARIA VICTORIA PP – 11 – 2,19% • 20.497 Votos computados

ROBERTO REQUIÃO MOBILIZA – 33 – 1,83% • 17.155 Votos computados

PROFESSORA ANDREA CALDAS PSOL – 50 – 0,86% • 8.021 Votos computados

SAMUEL DE MATTOS PSTU – 16 – 0,06% • 569 Votos computados

FELIPE BOMBARDELLI PCO – 29 – 0,04% • 341 Votos computados

