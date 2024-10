Cristina Graeml vota em Curitiba e crava: “Não coloquei meu nome à toa”

Candidata a prefeitura de Curitiba pelo PMB, Cristina Graeml registrou seu voto na manhã deste domingo (06), no Colégio Estadual do Paraná, em Curitiba. Em um papo com a imprensa, a candidata disse que colocou seu nome sabendo “dos desejos dos curitibanos”.

“Curitiba pediu muito para ter novas opções e coloquei meu nome a serviço da cidade, com muito senso de responsabilidade e com alegria de saber que o curitibano entendeu a proposta, aderiu, e agora vamos esperar a abertura das urnas”, disse a candidata do PMB à prefeitura de Curitiba.

Segundo ela, existe um desejo nacional por mudanças. “Tenho muita noção do sentimento do curitibano, e um sentimento nacional por mudança. Já vi isso e não coloquei meu nome nessa corrida eleitoral à toa. Interajo com muita gente nos últimos anos, dentro do jornalismo de opinião. Sabia que era possível concorrer, consegui um partido e não tinha tempo de TV e sem fundo eleitoral.

Rango Barateza! Pérola do Centro Histórico, restaurante que todo curitibano deveria conhecer Até que enfim! Novo contorno de Curitiba: corredor deve desafogar trânsito Novidade Após fechar salas, shopping de Curitiba anuncia volta de cinema