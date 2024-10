“Fizemos uma campanha bonita”, afirma Eduardo Pimentel

O atual vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimenel (PSD) votou no período da manhã no Colégio Ângelo Trevisan , no bairro Vista Alegre. Líder nas principais pesquisas eleitorais, entre elas a da Quaest/RPC, divulgada neste sábado, o candidato foi votar com a família e acompanhado também do prefeito Rafael Greca, seu principal apoiador.

“Eu tô animado, feliz. Fizemos uma campanha bonita, de propostas, sendo recebido nos quatro cantos da cidade e mostrando tudo que fizemos de bom nos últimos 8 anos ao lado do Greca, que me acompanha hoje. Quase 80% de aprovação, um plano de governo consistente e que cabe dentro do orçamento”, disse Pimentel.

A pesquisa Quaest realizou 1.002 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 4 e 5 de outubro. A margem de erro máxima para o total da amostra é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número PR-04399/2024.

