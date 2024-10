Pesquisa para prefeitura de Curitiba tem Pimentel na frente e disputa pelo 2º lugar

O instituto IRG Pesquisas divulgou neste sábado (5) uma pesquisa que mostra o cenário eleitoral para a prefeitura de Curitiba (PR) na véspera do primeiro turno das eleições municipais de 2024. Os dados foram divulgados pelo portal RIC.com.br e pela RIC TV.

Na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados ao eleitor, o atual vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD) lidera com 34% das intenções de voto. Na segunda posição estão empatados tecnicamente Luciano Ducci (PSB) e Cristina Graeml (PMB), com 19% e 16,8% da preferência, respectivamente – a margem de erro da pesquisa é de 3,47 pontos percentuais para mais ou para menos.

LEIA AINDA – Justiça suspende pesquisas em Curitiba a pedido da coligação de Eduardo Pimentel

IRG: pesquisa para a prefeitura de Curitiba

Estimulada

Eduardo Pimentel (PSD): 34%

Luciano Ducci (PSB): 19%

Cristina Graeml (PMB): 16,8%

Ney Leprevost (União): 9,8%

Roberto Requião (Mobiliza): 4,5%

Luizão Goulart (Solidariedade): 3,2%

Maria Victoria (PP): 1,7%

Andrea Caldas (Psol): 0,4%

Samuel de Mattos (PSTU): 0%

Felipe Bombardelli (PCO): 0%

Branco/Nulo: 3,5%

Não sabe/Não respondeu: 7,2%

Espontânea

Eduardo Pimentel (PSD): 30,2%

Luciano Ducci (PSB): 15,6%

Cristina Graeml (PMB): 13%

Ney Leprevost (União): 7,7%

Roberto Requião (Mobiliza): 3,3%

Luizão Goulart (Solidariedade): 2,8%

Maria Victoria (PP): 1%

Andrea Caldas (Psol): 0,3%

Samuel de Mattos (PSTU): 0%

Felipe Bombardelli (PCO): 0%

Branco/Nulo: 2,5%

Não sabe/Não respondeu: 23,7%

Metodologia: 800 entrevistados pela IRG Pesquisas entre os dias 1º e 4 de outubro de 2024. A pesquisa para a prefeitura de Curitiba foi contratada pela RIC TV. Confiança: 95%. Margem de erro: 3,47 pontos percentuais. Registro no TSE nº PR-08674/2024.

Por que Tribuna e Gazeta do Povo publicam pesquisas eleitorais

Tribuna e Gazeta do Povo publicam, há anos, pesquisas de intenção de voto realizadas pelos principais institutos de opinião pública do país. Tais levantamentos fazem uma leitura de momento, com base em amostras representativas da população.

Métodos de entrevistas, composição e número da amostra e até mesmo a forma como uma pergunta é feita são fatores que podem influenciar no resultado. Por isso é importante ficar atento às informações de metodologias, encontradas no fim das matérias sobre pesquisas eleitorais.

Pesquisas publicadas nas últimas eleições, por exemplo, apontaram discrepâncias relevantes em relação ao resultado apresentado na urna. Feitos esses apontamentos, os jornais do GRPCOM consideram que as pesquisas eleitorais, longe de serem uma previsão do resultado das eleições, são uma ferramenta de informação à disposição do leitor, já que os resultados divulgados têm potencial de influenciar decisões de partidos, de lideranças políticas e até mesmo os humores do mercado financeiro.

Leia o conteúdo original na Gazeta do Povo.

Caçador de Boteco! Bar em bairro de Curitiba bomba e coloca região na rota dos botecos! Orla de patrão! Que tal esse visual? Praia famosa do Paraná terá cara nova! Descubra! Bairro nobre de Curitiba terá novo shopping com lojas confirmadas!