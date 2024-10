Justiça suspende pesquisas em Curitiba a pedido da coligação de Eduardo Pimentel

A Justiça Eleitoral atendeu aos pedidos da coligação Curitiba Amor e Inovação, encabeçada pelo candidato Eduardo Pimentel (PSD), e suspendeu a divulgação de cinco pesquisas eleitorais previstas para este sábado (5), véspera do primeiro turno de votação, no domingo (6). Pimentel é vice-prefeito de Curitiba e tem o apoio do governador Ratinho Junior e do prefeito Rafael Greca, ambos do PSD.

Apenas o pedido contra a IRG Pesquisa LTDA, registrada pelo número PR-08674/2024, não teve a liminar concedida em favor da coligação composta pelos partidos Novo, PL, MDB, Republicanos, Podemos, Avante e PRTB. “Não merece acolhida o argumento de que a fiscalização e conferência de 20% dos questionários seria insuficiente, uma vez que não há na legislação exigência de percentual mínimo ou máximo, mas apenas de que exista a referida fiscalização”, afirma a juíza eleitoral, Patrícia Di Fuccio Lages de Lima.

No entanto, outras cincos pesquisas foram impugnadas em Curitiba por liminares da Justiça Eleitoral paranaense, entre elas, a pesquisa Quaest, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo número PR-04399/2024, com divulgação prevista para noite de sábado pela RPC TV e pelo G1 Paraná. A coligação do vice-prefeito argumentou que há ausência de sistema de controle e conferência e questionou os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) como parâmetro.

“Empresa não especificou, individualmente, qual das fontes foi utilizada para cada um dos itens de estratificação, e os dados não estão disponíveis nas fontes públicas informadas, eis que ainda não há previsão de data para divulgação do nível econômico obtido no Censo de 2022”, aponta a coligação, que teve o argumento acolhido pela juíza Cristine Lopes.

“Merece guarida a impugnação ora realizada, considerando que o IBGE divulgará, às 10 horas do dia 25/10/2024, os resultados referentes ao Censo Demográfico 2022, este ainda não pode ser utilizado para basear pesquisas eleitorais”, afirma a magistrada que ainda estipulou uma multa de R$ 10 mil, em caso de descumprimento.

Ainda foram suspensas as pesquisas AtlasIntel (PR-05266/2024), Veritas (PR-01884/2024), 100% Cidades Participações (PR-08344/2024) e Prefab Future Publicidade (PR-06371/2024), contratada pela Plus Agência de Comunicação.

LEIA AINDA – Qual documento levar para votar nas eleições deste domingo? Confira os aceitos

A coligação de Eduardo Pimentel também pediu a suspensão de uma pesquisa que circula pelo WhatsApp que teria sido feita pela empresa Neobe Gestão e Serviços pela ausência de registro. Neste caso, a juíza Cristine Lopes argumentou que não se trata de impugnação à pesquisa eleitoral, pois o suposto levantamento não está registrado no TSE e indeferiu o pedido liminar da coligação do vice-prefeito.

“Ainda, não houve a indicação do número do telefone/Whatsapp que encaminhou a suposta mensagem, não podendo sequer se identificar que estaria sendo a ora representada a divulgar a pesquisa que se diz não registrada”, apontou Lopes.

Caçador de Boteco! Bar em bairro de Curitiba bomba e coloca região na rota dos botecos! Orla de patrão! Que tal esse visual? Praia famosa do Paraná terá cara nova! Descubra! Bairro nobre de Curitiba terá novo shopping com lojas confirmadas!