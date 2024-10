Curitiba terá mais cinco pesquisas eleitorais até o pleito deste domingo

Cinco pesquisas para a prefeitura de Curitiba nas eleições de 2024 estão previstas para serem divulgadas na véspera da votação do primeiro turno, que ocorre no próximo domingo, 6 de outubro. Pelos dados inseridos no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os institutos Quaest, AtlasIntel, Véritas, IRG e Linear entrevistarão eleitores curitibanos nos últimos dias de campanha para mostrar as intenções de voto na capital paranaense.

A divulgação da última pesquisa da Véritas, que estava prevista para esta segunda-feira (30 de setembro), foi suspensa pela juíza Cristine Lopes, da 1ª Zona Eleitoral de Curitiba, atendendo a um pedido da coligação liderada pelo atual vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD). Segundo o pedido de impugnação, a grafia do nome de um dos candidatos estava incorreta.

A Véritas reconheceu o erro e registrou um novo levantamento, que deverá ser divulgado no sábado (5 de outubro). O instituto vai entrevistar 1.000 eleitores entre esta terça e a quarta-feira (1º e 2 de outubro). A pesquisa tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e foi encomendada pelo jornal Bem Paraná. O número de registro no TSE é PR-01884/2024.

A Quaest vai entrevistar 1.002 eleitores curitibanos entre 4 e 5 de outubro, com divulgação no sábado (5). A pesquisa tem margem de erro de 3 pontos percentuais e foi encomendada pela RPC TV. Essa será a terceira rodada da Quaest na capital paranaense nessas eleições. O registro no TSE é PR-04399/2024.

A AtlasIntel iniciou a coleta das entrevistas em 29 de setembro e segue até 4 de outubro. Serão 1.600 eleitores ouvidos, com margem de erro indicada de 2 pontos percentuais. A própria empresa contratou a pesquisa que deverá ser divulgada em 5 de outubro. O número de registro é PR-05266/2024.

A RIC TV encomendou uma pesquisa em Curitiba para a IRG, que inicia a coleta nesta terça-feira (1º) e termina em 4 de outubro, véspera da data de divulgação prevista. O instituto vai ouvir 800 eleitores, o que dará uma margem de erro de 3,47 pontos percentuais. O registro da pesquisa no TSE é PR-08674/2024.

Já a Linear Pesquisas começou as entrevistas em 30 de setembro e finalizará em 4 de outubro — a divulgação está prevista para 5 de outubro. O instituto, sob encomenda do Jornal Plural, vai ouvir 1.066 eleitores, com uma margem de erro de 3 pontos percentuais. O registro é PR-00027/2024.

