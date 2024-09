O que levar no dia da eleição 2024? Confira o checklist do eleitor!

Neste dia 6 de outubro, primeiro turno das eleições 2024, eleitores e eleitoras irão votar para prefeito e vereador. Importante que se faça uma espécie de checklist para não dar margem para o azar quando estiver mais distante de casa. Você sabe o que levar no dia da eleição para poder registrar seu voto?

Uma das dicas é conferir o seu local de votação no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou o aplicativo e-Título. A Justiça Eleitoral recomenda que se faça um “print” da tela com o endereço do local de votação para se prevenir caso o sistema fique instável no dia da eleição.

O que levar no dia da eleição?

Além disso, importante levar um documento oficial com foto como identidade (RG), Carteira de Trabalho (CTPS), Habilitação (CNH) ou passaporte. Procure sair de casa com tranquilidade e com tempo. A votação começa às 8h e finaliza às 17 horas, no horário de Brasília.

>> Tudo sobre as eleições 2024

Na hora do voto, o eleitor ou eleitora pode levar uma “colinha” com o número dos candidatos em que irá votar. Primeiro deve digitar os cinco dígitos do seu candidato a vereador e, em seguida, nos dois números do seu candidato a prefeito(a). Antes de apertar a tecla confirma, verifique se a foto do seu candidato aparece na tela da urna.

