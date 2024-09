Prazo para retirada da segunda via do título está perto do fim. Não perca!

No próximo dia 26 de setembro, encerra o prazo para solicitação da segunda via do título de eleitor nos cartórios eleitorais de todo o país. O documento é emitido na hora e sem custo.

Para obter a segunda via neste prazo, é necessário que o eleitor esteja em seu domicílio eleitoral e apresente algum documento oficial de identificação, como carteira de identidade ou de trabalho.

Tudo sobre as eleições 2024

O artigo 52 do Código Eleitoral estabelece que, em caso de perda ou extravio do documento, o novo documento pode ser requerido pessoalmente pelo eleitor até dez dias antes da eleição.

Vale reforçar que a apresentação do título não é mais obrigatória no momento de votar, bastando utilizar um documento de identidade oficial com foto ou mesmo o aplicativo e-Título.

