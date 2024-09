“As obras estão seguradas”, diz Pimentel sobre a Arthur Bernardes

Durante entrevista do quadro ‘Rolê dos Candidatos’, realizado pela Tribuna do Paraná, o candidato à Prefeitura de Curitiba Eduardo Pimentel (PSD) falou sobre algumas propostas que pretende aplicar na capital paranaense caso seja eleito.

Já no início da conversa, o candidato falou sobre o corte de 237 árvores previsto na polêmica obra da Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes e garantiu que as retiradas serão compensadas com novos plantios. Em acréscimo, ele afirmou que o tema está sendo usado de maneira política por adversários na tentativa de conquistar votos.

Sobre uma possível suspensão das obras, Eduardo Pimentel respondeu que as obras ainda não estão em processo de execução. “As obras estão seguradas pelo tempo da obra. Há um planejamento de execução, para que ela aconteça. Então ela não está no momento de execução agora, e ela estará no momento certo”, esclareceu.

O atual vice-prefeito também falou que pretende criar um programa de aluguel social permanente, para preencher imóveis vazios no Centro da cidade com comércios e moradias de pessoas que estão na fila da Cohab. Sobre saúde, prometeu construir um Centro de Diagnóstico por Imagem, além de novas unidades de saúde.

Também alegou que vai estudar uma nova tarifa do transporte coletivo a partir da nova licitação, prevista para 2025, acrescentando que já a partir de janeiro se comprometeu com diminuir a tarifa de domingo e disponibilizar “tarifa zero para desempregados”. Veja a entrevista na íntegra:

Eduardo Pimentel aponta ‘troca segura’

Apoiado pelo atual prefeito, Rafael Greca, e pelo governador do Paraná, Ratinho Junior, Pimentel usou o espaço para dizer que ele pretende seguir na linha de trabalho da atual gestão e, por isso, se considera uma troca segura e garantidora da ‘paz política’.

“Eu to feliz, eu to animado porque estou defendendo um legado de um cuidado com Curitiba. […] Recebo as críticas com muita tranquilidade. Eu fico preocupado quando recebo criticas com falsas informações que alguns adversários têm feito. Mas a campanha tá muito bonita. Eu to andando bastante na cidade e vejo como a população está satisfeita com o trabalho que fizemos nesses oito anos e confia no trabalho pelos próximo quatro”.

Rolê dos Candidatos

A Tribuna do Paraná realizou o ‘Rolê dos Candidatos’ – uma série de entrevistas com os dez candidatos à Prefeitura de Curitiba. Para as Eleições de 2024, o jornal conversou com cada candidato em um passeio de carro pelas ruas da cidade.

Enquanto circulavam pelos bairros da capital paranaense, os candidatos responderam perguntas sobre os problemas da cidade e comentaram propostas e planos de governo. Falaram sobre segurança, saúde, educação, infraestrutura, cultura e outros diferentes temas durante 30 minutos.

A ordem de publicação das entrevistas foi definida por sorteio realizado na presença dos assessores e representes dos candidatos durante uma reunião promovida pela Tribuna.

