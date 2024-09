“Não estou dizendo que vou fazer o metrô. Talvez eu não consiga”, dispara Ducci

Durante entrevista do quadro ‘Rolê dos Candidatos’, realizado pela Tribuna do Paraná, o candidato à Prefeitura de Curitiba Luciano Ducci (PSB) falou sobre algumas propostas que pretende aplicar na capital paranaense caso seja eleito. (ASSISTA AO VÍDEO LOGO ABAIXO)

Ducci relatou que o plano de governo dele segue três pilares: cuidado com o meio ambiente, cuidado com as pessoas e defesa da democracia. Dentro dessas temas, ele julgou “sem sentido” e confirmou que é contra os cortes de árvores da Avenida Victor Ferreira do Amaral e da Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes. Para ele, sem árvores a cidade “fica mais triste”.

Outro ponto citado pelo candidato foi o preço da passagem de ônibus. Para Ducci, o valor da tarifa é uma discussão necessária. “Tem que trabalhar com uma tarifa justa, acessível. Porque senão o transporte coletivo vai acabar. Se não encontrar formas de redução da tarifa, ninguém mais vai andar de ônibus. É mais fácil compartilhar um Uber, táxi, enfim, outra forma de deslocamento do que ônibus”, defendeu.

O candidato do PSB também falou sobre a ponte estaiada – feita na gestão dele como prefeito de Curitiba -, e justificou o uso do recurso, que foi alvo de polêmicas em 2014. De acordo com Ducci, o dinheiro era do governo federal e exclusivo para essa obra que fazia parte do pacote de intervenções para a Copa do Mundo. “Eu considero que foi uma obra boa para a cidade”, avaliou.

Sobre mobilidade, ele comentou que o metrô, embora esteja no plano de governo, está sendo considerado mais como uma “grande aposta”, um desafio. “Não estou dizendo que vou fazer o metrô. Talvez eu não consiga”. Confira a entrevista na íntegra:

Candidatura de Luciano Ducci foi um consenso entre os partidos da coligação

Em uma coligação com os partidos PT, PV PCdoB e PDT, Luciano Ducci explicou que o lançamento da candidatura aconteceu depois de um ano de conversas entre os envolvidos, pois todos os partidos tinham pré-candidatos lançados. De acordo com ele, o grupo optou por um representante visando chance de vencer a eleição. E o ex-prefeito de Curitiba garantiu que está preparado para o trabalho.

“Essa vivência que eu tenho hoje me torna uma pessoa muito mais sensível para entender que é muito importante a gente melhorar a vida das pessoas. Então a prioridade nossa vai ser área social total, investir bastante na área social, na abertura de novas em creches”, disse.

Rolê dos Candidatos

A Tribuna do Paraná realizou o ‘Rolê dos Candidatos’ – uma série de entrevistas com os dez candidatos à Prefeitura de Curitiba. Para as Eleições de 2024, o jornal conversou com cada candidato em um passeio de carro pelas ruas da cidade.

Enquanto circulavam pelos bairros da capital paranaense, os candidatos responderam perguntas sobre os problemas da cidade e comentaram propostas e planos de governo. Falaram sobre segurança, saúde, educação, infraestrutura, cultura e outros diferentes temas durante 30 minutos.

A ordem das entrevistas foi definida por sorteio realizado na presença dos assessores e representes dos candidatos durante uma reunião promovida pela Tribuna.

