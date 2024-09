“Historinha pra boi dormir esse Fala Curitiba”, critica Samuel de Mattos

Durante entrevista do quadro ‘Rolê dos Candidatos’, realizado pela Tribuna do Paraná, o candidato à Prefeitura de Curitiba Samuel de Mattos (PSTU) falou sobre algumas propostas que pretende aplicar na capital paranaense caso seja eleito. (ASSISTA AO VÍDEO LOGO ABAIXO)

Uma das ações mais defendidas por Samuel de Mattos foi a participação das pessoas em todas as decisões políticas. Para o candidato, a população deveria ser organizada nos bairros para ser consultada sobre obras, por exemplo. Ele também criticou o formato atual do projeto Fala Curitiba.

“Uma historinha pra boi dormir esse Fala Curitiba. Acho que não representa (a população) de fato. As pessoas vão lá e a prefeitura diz que faz, que investe. Nós estamos falando das coisas práticas do dia a dia. Tem que melhorar a rua. Vamos discutir com a comunidade. […] São coisas simples, mas que a população se envolva de fato nas decisões políticas do dia a dia. Pra nós é impossível a gente governar se a classe trabalhadora não se organizar e se mobilizar”, afirmou.

Para concretizar isso, o candidato comentou que pretender criar conselhos populares. Outra ação que deseja fazer se for eleito é diminuir o salário de todos os representantes eleitos pela população. “Prefeito, vereador, tudo [vão] ganhar igual a professora da rede municipal da educação. Porque pra gente os eleitos pelo povo não podem melhorar de vida se o conjunto da população não melhora de vida”, disse.

Mattos também defendeu o desarmamento da Guarda Municipal (GM). De acordo com ele, Curitiba precisa de “uma polícia que se imponha na comunidade com respeito. Uma polícia que seja próxima da comunidade e seja respeitada por isso”. Confira a entrevista na íntegra:

“Muito desigual”: Samuel de Mattos critica financiamento das campanhas

O candidato do PSTU reclamou sobre a distribuição dos recursos entre os partidos políticos. Para ele, essa é uma forma de desigualdade que atrapalha o trabalho dos partidos com menos visibilidade e que ajuda a fazer com que sempre os mesmos políticos sejam vistos e continuem no poder.

“Há uma desigualdade muito grande e quem aprova essas leis são os mesmos parlamentares que já favorecem quem tá no poder. Apesar de ser considerado um processo democrático, pra gente não tem democracia. Nós temos hoje dez candidatos à prefeitura. São dez projetos diferentes. Pra gente a população teria o direito de conhecer as dez propostas. Se vai votar na gente ou não, é outra coisa. Mas é preciso conhecer a proposta”.

Rolê dos Candidatos

A Tribuna do Paraná realizou o ‘Rolê dos Candidatos’ – uma série de entrevistas com os dez candidatos à Prefeitura de Curitiba. Para as Eleições de 2024, o jornal conversou com cada candidato em um passeio de carro pelas ruas da cidade.

Enquanto circulavam pelos bairros da capital paranaense, os candidatos responderam perguntas sobre os problemas da cidade e comentaram propostas e planos de governo. Falaram sobre segurança, saúde, educação, infraestrutura, cultura e outros diferentes temas durante 30 minutos.

A ordem das entrevistas foi definida por sorteio realizado na presença dos assessores e representes dos candidatos durante uma reunião promovida pela Tribuna.

