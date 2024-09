“Quanto menos poder como prefeito eu tiver, melhor”, defende Bombardelli

Durante entrevista ao quadro ‘Rolê dos Candidatos’, realizado pela Tribuna do Paraná, o candidato à Prefeitura de Curitiba Felipe Bombardelli (PCO) falou sobre algumas propostas que pretende aplicar na capital paranaense caso seja eleito. (ASSISTA AO VÍDEO LOGO ABAIXO)

Bombardelli apresentou propostas ousadas para o modelo político atual. De acordo com ele, se fosse eleito prefeito a primeira coisa que faria seria disponibilizar para a população todas as informações que o poder executivo utiliza para tomar decisões. O candidato explicou que o objetivo dessa ação é garantir a descentralização do poder e possibilitar a criação de conselhos de populares, algo como “mini prefeituras”.

“Quanto mais distribuído o poder estiver, melhor. Quanto menos poder como prefeito eu tiver, melhor. Eu quero distribuir o poder entre os bairros e cada bairro tomar as decisões que são necessárias. E para isso cada bairro tem que ter as informações que são relativas a produção. Quantos professores têm nas escolas, qual é o estoque de comida em cada escola, quais ruas estão asfaltadas, quem são os proprietários de cada imóvel. […] Vão ser basicamente mini prefeituras, vão ter um orçamento e vão ter o poder de decidir onde construir, o que construir e quais são as prioridades”.

Para Bombardelli um dos itens mais importantes da cidade é o transporte. Como proposta, o candidato sugeriu a criação de uma tarifa mensal no valor de R$ 85. Ou seja, a população pagaria esse valor por mês para utilizar o transporte quantas vezes desejasse. “Hoje na Europa é usado assim, não tem porque não funcionar em Curitiba e é quase um meio-termo entre tarifa zero e o modelo atual”, declarou.

O candidato também defendeu a liberação do trabalho dos camelôs em Curitiba. Ele acrescentou que é inconcebível tentar fazer uma lei para proibir esse tipo de trabalho na cidade. “Colocar polícia para bater em camelô é insano. É colocar polícia pra bater em trabalhadores, basicamente”. Confira a entrevista na íntegra:

“Não é a Câmara Municipal de Curitiba que vai atender as necessidades da população”

Durante a entrevista, o candidato do PCO foi questionado sobre a falta de representantes do partido na Câmara Municipal de Curitiba (CMC). Para ele isso não é considerado um empecilho, visto que acredita que os vereadores não trabalham em prol da população. Por essa razão, Bombardelli avaliou que o diálogo diretamente com as pessoas é mais valioso.

“A gente não tem ilusão nenhuma que esse sistema da Câmara é todo voltado para a burguesia, é todo voltado para os empresários e fazer com que as empresas tenham lucro. Não estão voltadas ao trabalhador e atender as necessidades do trabalhador. Enquanto a burguesia brasileira não tiver programa de país, não é a CMC que vai atender as necessidades da população”, disse.

Rolê dos Candidatos

A Tribuna do Paraná realizou o ‘Rolê dos Candidatos’ – uma série de entrevistas com os dez candidatos à Prefeitura de Curitiba. Para as Eleições de 2024, o jornal conversou com cada candidato em um passeio de carro pelas ruas da cidade.

Enquanto circulavam pelos bairros da capital paranaense, os candidatos responderam perguntas sobre os problemas da cidade e comentaram propostas e planos de governo. Falaram sobre segurança, saúde, educação, infraestrutura, cultura e outros diferentes temas durante 30 minutos.

A ordem das entrevistas foi definida por sorteio realizado na presença dos assessores e representes dos candidatos durante uma reunião promovida pela Tribuna.

