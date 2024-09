“Vou estabelecer a lei e a ordem, custe o que custar”, garante Ney Leprevost

Em entrevista ao quadro ‘Rolê dos Candidatos‘, realizado pela Tribuna do Paraná, o candidato à Prefeitura de Curitiba Ney Leprevost (União Brasil) falou sobre algumas propostas que pretende aplicar na capital paranaense caso seja eleito. (ASSISTA AO VÍDEO LOGO ABAIXO)

Dentro do tema de segurança, equipar e treinar guardas municipais da cidade é uma das propostas. Leprevost afirmou que pretende colocar um módulo fixo da Guarda Municipal, que também funcionaria como uma central de inteligência, em todas as regionais de Curitiba até o fim do segundo ano de gestão. Ney disse também que quer pagar um salário justo para os agentes.

“Eu vou estabelecer a lei e a ordem em Curitiba. Custe o que custar. Você vai poder voltar a andar na rua sem medo. Curitiba não vai virar terra de ninguém e nós não vamos deixar a cidade que nós amamos se transformar em uma cracolândia”, enfatizou.

Durante a entrevista com duração de 30 minutos, o candidato do União Brasil também falou sobre a criação de policlínicas, centros de diagnóstico e Pronto Atendimento infantil. No tema meio ambiente comentou que pretende criar mais parques na cidade e investir na limpeza dos rios.

Também alegou que pretende levar os serviços públicos para as regiões da cidade que são mais afastadas do centro, já que na gestão atual, segundo ele, “os bairros distantes do centro não recebem a mesma qualidade de serviços públicos que a região central”. Confira a entrevista na íntegra:

Ney Leprevost cutuca adversários

Já no início da conversa, Leprevost disse que foi vítimas das fake news durante a eleição de 2016, que disputou com Rafael Greca. Por isso, afirmou que vai processar os candidatos que tentarem táticas semelhantes.

“Quem vier com mentiras, calúnias, injúrias, nós não vamos processar só na esfera eleitoral, nós vamos também processar na esfera criminal e inclusive na cível por danos morais. Se começarem a fazer a mesma coisa que fizeram no segundo turno [de 2016], pode ser que eu ganhe, pode ser que eu não ganhe, mas vou sair rico de tanta ação que vou ganhar na justiça”.

Rolê dos Candidatos

A Tribuna do Paraná realizou o ‘Rolê dos Candidatos’ – uma série de entrevistas com os dez candidatos à Prefeitura de Curitiba. Para as Eleições de 2024, a reportagem conversou com cada candidato em um passeio de carro pelas ruas da cidade.

Enquanto circulavam pelos bairros da capital paranaense, os candidatos responderam perguntas sobre os problemas da cidade e comentaram propostas e planos de governo. Falaram sobre segurança, saúde, educação, infraestrutura, cultura e outros diferentes temas durante 30 minutos.

A ordem de publicação das entrevistas foi definida por sorteio realizado na presença dos assessores e representes dos candidatos durante uma reunião promovida pela Tribuna.

