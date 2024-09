“Quem disser que vai resolver isso em um mês tá mentindo”, cutuca Andrea Caldas

Durante entrevista do quadro ‘Rolê dos Candidatos’, realizado pela Tribuna do Paraná, a candidata à Prefeitura de Curitiba Andrea Caldas (PSOL) falou sobre algumas propostas que pretende aplicar na capital paranaense caso seja eleita. (ASSISTA AO VÍDEO LOGO ABAIXO)

Discutindo o plano de governo, Andrea Caldas considerou que ouvir a população e especialistas em cada tema é fundamental para ter mais efetividade na execução das propostas. Por isso ela comentou que é a favor do Fala Curitiba, mas acredita que é necessário mostrar para a população que as reclamações e apontamentos estão realmente sendo ouvidos e levados para as secretarias e também para a Câmara Municipal.

Um tema analisado como complexo pela candidata foi a população em situação de rua. Andrea disse que o primeiro passo é fazer um diagnóstico para saber “quantos são e quem são essas pessoas em situação de rua”. Outro ponto comentado por ela é a sobrecarga dos funcionários de assistência social. Para melhorar isso ela quer criar a Secretaria de Assistência Social.

“Quem disser que vai resolver isso em um mês, dois meses, um ano, tá mentindo. Mas nós temos que ter uma ação pra que a população inclusive perceba que tem uma ação consistente, perseverante e uma orientação para a população. […] Ter uma politica mesmo de assistência social. Não só da caridade. A caridade é importante, mas a política de assistência social é mais do que isso. Não é só dar alguma coisa, fazer a campanha de agasalho. Veja, tudo isso é importante. Mas a gente tem que atuar nessa redução de danos”.

Andrea também apontou que é preciso investir mais em cultura. Dentro das propostas, a candidata revelou que quer descentralizar as atividades culturais para as regiões da cidade e investir no custeio do transporte como alternativa para possibilitar o deslocamento da população. Confira a entrevista na íntegra:

“A gente sabe falar sobre todos os assuntos”, disse Andrea sobre participação das mulheres na política

Com a única chapa das eleições de 2024 em Curitiba totalmente composta por mulheres, Andrea Caldas falou sobre a participação feminina nessa área. Ela acredita que a maior participação das mulheres é fruto de uma conscientização que está crescendo entre as gerações, além de um trabalho bem feito por esse grupo.

“Acho que uma outra hipótese para as pessoas estarem amimadas com a possibilidade de ter candidatas mulheres é porque as mulheres têm mostrado, quando são eleitas, que são combativas, competentes, sensíveis. […] Mas não só isso, que é uma questão que a gente tem afirmado sempre. A gente sabe falar sobre todos os assuntos e, por isso, inclusive no nosso programa de governo a gente tem mostrado isso. Falamos sobre economia, planejamento urbano, […] pra não parecer que somos candidatas mulheres só pra tratar das questões consideradas femininas”, pontuou.

Rolê dos Candidatos

A Tribuna do Paraná realizou o ‘Rolê dos Candidatos’ – uma série de entrevistas com os dez candidatos à Prefeitura de Curitiba. Para as Eleições de 2024, o jornal conversou com cada candidato em um passeio de carro pelas ruas da cidade.

Enquanto circulavam pelos bairros da capital paranaense, os candidatos responderam perguntas sobre os problemas da cidade e comentaram propostas e planos de governo. Falaram sobre segurança, saúde, educação, infraestrutura, cultura e outros diferentes temas durante 30 minutos.

A ordem das entrevistas foi definida por sorteio realizado na presença dos assessores e representes dos candidatos durante uma reunião promovida pela Tribuna.

