“Não quero me vangloriar, mas tenho experiência”, assegura Luizão

Durante entrevista do quadro ‘Rolê dos Candidatos’, realizado pela Tribuna do Paraná, o candidato à Prefeitura de Curitiba Luizão Goulart (Solidariedade) falou sobre algumas propostas que pretende aplicar na capital paranaense caso seja eleito.

Requalificar a Guarda Municipal. Essa foi uma das propostas apresentadas por Goulart durante a entrevista. O candidato disse que quer retirar o patrimônio público da responsabilidade da GM e transformar o efetivo em uma “Guarda Municipal cidadã”. Também acrescentou a intenção de regionalizar a Muralha Digital que, de acordo com ele, não é eficiente atualmente.

“Guarda Municipal cidadã, mas com pulso firme contra a bandidagem. Aumentar o efetivo, comprar armamentos e veículos modernos. Quero implantar em cada uma das 10 regionais de Curitiba uma central de monitoramento. […] Tenho que regionalizar [Muralha Digital] porque cada região tem uma realidade diferente. A Muralha Digital tem que ser eficiente. Para ser eficiente ela tem que estar espalhada pelos bairros e tem que ser monitorada em cada uma das regionais”.

Outro ponto discutido foi a educação. Para Goulart, ela é prioridade e opção para prevenir a violência. O candidato comentou que uma das propostas é criar vagas de trabalho dentro do programa Jovem Aprendiz para que o adolescente se desenvolva.

Sobre infraestrutura, Goulart concordou que a obra na Avenida Victor Ferreira do Amaral, por exemplo, é importante. Entretanto, acrescentou que é necessário planejar os impactos e focar em obras definitivas. “Curitiba tem essa marca, nos bairros principalmente, de muito asfalto remendado. Remendo em cima de remendo. Precisamos parar de remendar e começar a fazer obra definitiva”. Confira a entrevista na íntegra:

“Eu não sou nenhum amador”, afirmou Luizão Goulart

Durante a conversa, o candidato do Solidariedade citou bastante as realizações em Pinhais, cidade da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) onde foi prefeito por dois mandatos. Afirmando que foi reeleito com 93,7% dos votos e que terminou a segunda gestão com 94% de aprovação, Goulart prometeu cuidar dos problemas da capital paranaense.

“Evidente que eu tenho noção da diferença de proporção de uma cidade para outra. Agora, o modelo de gestão você pode implantar no município de 132 mil habitantes ou no município de 1.800.00 habitantes. […] Eu não sou nenhum amador. Eu também não quero me vangloriar, mas tenho experiência, tenho um trabalho realizado. E tenho propostas para Curitiba, para enfrentar os desafios da nossa capital. Não dá pra gente concordar que tá tudo 100%, acabamos de falar uma série de problemas”, enfatizou.

Rolê dos Candidatos

A Tribuna do Paraná realizou o ‘Rolê dos Candidatos’ – uma série de entrevistas com os dez candidatos à Prefeitura de Curitiba. Para as Eleições de 2024, o jornal conversou com cada candidato em um passeio de carro pelas ruas da cidade.

Enquanto circulavam pelos bairros da capital paranaense, os candidatos responderam perguntas sobre os problemas da cidade e comentaram propostas e planos de governo. Falaram sobre segurança, saúde, educação, infraestrutura, cultura e outros diferentes temas durante 30 minutos.

A ordem das entrevistas foi definida por sorteio realizado na presença dos assessores e representes dos candidatos durante uma reunião promovida pela Tribuna.

