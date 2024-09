Rolê dos Candidatos: Tribuna entrevista concorrentes em passeio por Curitiba

A Tribuna do Paraná divulga nesta quarta-feira (11) o ‘Rolê dos Candidatos‘ – uma série de entrevistas realizadas com todos os candidatos à Prefeitura de Curitiba. Para as Eleições de 2024, o jornal apostou em um formato inédito e conversou com cada candidato num rolê de carro pelas ruas da cidade.

Enquanto circulavam pelos bairros da capital paranaense, os candidatos responderam perguntas sobre os problemas da cidade e comentaram sobre propostas e planos de governo. Eles falaram sobre segurança, saúde, educação, infraestrutura, cultura e outros diferentes temas durante 30 minutos.

Veja todos os vídeos aqui

O coordenador de jornalismo da Tribuna, Eduardo Klisiewicz, comenta que um dos objetivos do projeto era apresentar os problemas da cidade durante o passeio com os candidatos, justamente para questionar como cada um pretende trabalhar para resolver essas questões.

“Eles ficaram preocupados quando chegaram para o passeio com a reportagem da Tribuna. Depois a gente conseguiu levá-los a vários pontos relevantes e importantes da cidade, cada um em uma região, para falar sobre os problemas olhando para os problemas. Isso que foi a parte mais legal. Levamos demandas dos nossos leitores, que colhemos ao longo do dia a dia, nas reportagens, e conseguimos de todos os candidatos um panorama do que eles pretendem fazer para solucionar esses problemas que foram apontados pela Tribuna do Paraná”, salienta.

Leia também: confira todos os candidatos nas eleições 2024 em Curitiba

Idealizadora do formato, a editora de jornalismo Eloá Cruz comemora o sucesso do projeto. “O Rolê dos Candidatos surgiu como uma proposta que fugisse do estúdio, da entrevista clássica, quadradinha, dentro da redação. Veio então a ideia de fazer um rolê por Curitiba dentro de um carro. Por que não? A equipe toda abraçou a ideia e deu certo”, comenta a jornalista.

Rolê dos candidatos 2024 Tribuna do Paraná

Sucesso do projeto vem do trabalho em equipe

O Rolê dos Candidatos aconteceu durante as primeiras semanas de setembro. Participaram: Andrea Caldas, Cristina Graeml, Eduardo Pimentel, Felipe Bombardelli, Luciano Ducci, Luizão Goulart, Maria Victoria, Ney Leprevost, Roberto Requião e Samuel de Mattos.

As entrevistas foram conduzidas pela editora Eloá Cruz e pelo coordenador de jornalismo Eduardo Klisiewicz, que dirigiu o carro. Também fizeram parte do projeto Rodrigo Cunha nas filmagens e ajustes técnicos, Diego Reis na edição e Átila Alberti na fotografia.

Assista às entrevistas com cada candidato

Andrea Caldas

>>> Clique aqui para assistir!

Cristina Graeml

>>> Clique aqui para assistir!

Eduardo Pimentel

>>> Clique aqui para assistir!

Felipe Bombardelli

>>> Clique aqui para assistir!

Luciano Ducci

>>> Clique aqui para assistir!

Luizão Goulart

>>> Clique aqui para assistir!

Maria Victoria

>>> Clique aqui para assistir!

Ney Leprevost

>>> Clique aqui para assistir!

Roberto Requião

>>> Clique aqui para assistir!

Samuel de Mattos

>>> Clique aqui para assistir!

Eduardo Klisiewicz, coordenador de conteúdo e Eloá Cruz, editora de jornalismo da Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Nas alturas! Este bairro de Curitiba tem o aluguel mais caro; E o mais barato? Barbaridade!!! Comparação mostra o que dá pra comprar pelo preço do novo iPhone 16 Não perca! Fenômeno raríssimo vai cruzar o céu em setembro; Como ver?