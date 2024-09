“Eu tô nessa parada pra salvar Curitiba do desastre”, alfineta Requião

Durante entrevista do quadro ‘Rolê dos Candidatos’, realizado pela Tribuna do Paraná, o candidato à Prefeitura de Curitiba Roberto Requião (Mobiliza) falou sobre algumas propostas que pretende aplicar na capital paranaense caso seja eleito. (ASSISTA AO VÍDEO LOGO ABAIXO)

O candidato não poupou críticas aos adversários e revelou que decidiu se tornar candidato em 2024 por ser contra a política de privatizações na capital paranaense. Além disso, enfatizou que pretende olhar para a administração com solidariedade e amor.

“Eu entrei por isso. Eu amo a minha cidade. Eu nasci aqui em Curitiba. Fui prefeito, governador. Muitas coisas que existem na cidade foram feitas por mim e pelo [Jaime] Lerner. E esse pessoal só pensa em vender concessões públicas, isso é muito ruim. Eu tô nessa parada para salvar Curitiba do desastre”, enfatizou Requião.

Sobre as propostas de governo, Requião comentou que quer ampliar a Guarda Municipal e integrar com os trabalhos da Polícia Militar e Polícia Civil. Além disso, deseja criar nos bairros a polícia comunitária. Ou seja, fazer com que os agentes se tornem conhecidos pelos moradores de cada região.

Também falou sobre a necessidade da prefeitura apoiar reformas nos prédios abandonados do Centro de Curitiba e de um atendimento individual para as pessoas que estão em situação de rua. No tema obras, Requião reclamou do superfaturamento e da lentidão de execução das últimas gestões, afirmando que se trata de “incompetência administrativa”. Confira a entrevista na íntegra:

Para Requião a “prática é o critério da verdade”

Ao longo da conversa, o ex-prefeito de Curitiba e ex-governador do Paraná falou bastante sobre os projetos que executou enquanto era administrador do município. Citou, por exemplo, as ações de melhoria e segurança na Vila Zumbi dos Palmares, o uso da Guarda Municipal e a construção de creches. Com base nesses feitos, ele prometeu solucionar os problemas da cidade.

“A prefeitura tem problemas de saúde, educação, processo civilizatório, coisas abrangentes. Eu entrei nessa parada porque quando fui prefeito fui considerado o melhor do Brasil pelo Datafolha, que não é exatamente da minha linha politica. E eu achei que havia candidatos que só propunham a privatização da cidade. É o grupo que já vendeu a Copel, que está vendendo a Sanepar, que fez o pedágio novamente. Eu acho que isso é um erro absoluto”, disse.

Rolê dos Candidatos

A Tribuna do Paraná realizou o ‘Rolê dos Candidatos’ – uma série de entrevistas com os dez candidatos à Prefeitura de Curitiba. Para as Eleições de 2024, o jornal conversou com cada candidato em um passeio de carro pelas ruas da cidade.

Enquanto circulavam pelos bairros da capital paranaense, os candidatos responderam perguntas sobre os problemas da cidade e comentaram propostas e planos de governo. Falaram sobre segurança, saúde, educação, infraestrutura, cultura e outros diferentes temas durante 30 minutos.

A ordem das entrevistas foi definida por sorteio realizado na presença dos assessores e representes dos candidatos durante uma reunião promovida pela Tribuna.

