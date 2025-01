Startup de Curitiba cria bateria para carros elétricos que aguenta até 700 km

Uma bateria com mais duração para veículos elétricos, possibilitando quase o dobro da autonomia que a de lítio convencional, é uma das vantagens da bateria de silício-enxofre que está sendo desenvolvida por uma startup do Paraná. A IonycLeaf trabalha em um protótipo que pode ser utilizado como uma alternativa mais sustentável e eficiente às baterias de lítio convencionais.

Com o apoio do Programa Centelha, realizado no Paraná pela Fundação Araucária, a startup Ionycleaf Technology Inova Simples, com sede em Curitiba, desenvolveu um protótipo de bateria de silício-enxofre para testar a funcionalidade.

O objetivo é produzir uma versão funcional que possa ser comercializada para uso em uma variedade de aplicações, incluindo dispositivos eletrônicos, veículos elétricos e armazenamento de energia renovável.

“No caso de celulares as baterias duram em média 12 a 14 horas, e com essa bateria uma carga pode durar de 18 a 20 horas. Aplicado em carros elétricos, que é nosso principal objetivo, a recarga pode passar de 400 km para 700 km”, explicou o proprietário da startup, Rodrigo de Lima Fagundes.

A expectativa do empreendedor é que o produto chegue ao mercado até 2027. “Por se tratar de um produto de grande complexidade, ainda deve levar alguns anos para ser comercializado. Precisamos finalizar o desenvolvimento dos materiais e, a partir disso, maturar o desenvolvimento industrial como um todo, ou seja, levar a produção de laboratório para produção em grande escala. Acreditamos que o produto deva chegar ao mercado entre 2026 e 2027”, disse.

Nova edição de programa que apoia novas ideias será lançado em breve no Paraná

A terceira edição do Programa Centelha será lançada nos próximos meses e deve apoiar cerca de 50 empresas. O edital será publicado em breve no site da Fundação Araucária.