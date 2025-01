Bairro de Curitiba lidera em número de prêmios do Nota Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O bairro Água Verde se destaca como o campeão em quantidade de prêmios do programa Nota Paraná em Curitiba, considerando todos os sorteios desde o início do programa, em abril de 2015. Com impressionantes 265.624 prêmios, totalizando R$ 4,4 milhões, o bairro supera outros tradicionais da capital paranaense.

O ranking dos bairros por número de prêmios segue com:

1. Água Verde: 265.624 prêmios (R$ 4,4 milhões)

2. Cidade Industrial: 178.426 prêmios (R$ 5,1 milhões)

3. Portão: 167.172 prêmios (R$ 3,5 milhões)

4. Centro: 161.861 prêmios (R$ 2,4 milhões)

5. Boqueirão: 160.080 prêmios (R$ 2,6 milhões)

6. Uberaba: 149.006 prêmios (R$ 2,5 milhões)

Curiosamente, numa análise dos valores totais dos prêmios, a ordem se altera. O Cajuru lidera com R$ 5,2 milhões distribuídos em 135.071 prêmios, seguido pela Cidade Industrial e Água Verde.

Ranking por valor total de prêmios:

1. Cajuru: R$ 5,2 milhões

2. Cidade Industrial: R$ 5,1 milhões

3. Água Verde: R$ 4,4 milhões

4. Bigorrilho: R$ 4,3 milhões

5. Santa Felicidade: R$ 4,0 milhões

Sortudos do Nota Paraná

O Nota Paraná também revela dados curiosos sobre os participantes mais premiados. O recordista acumula 1.429 prêmios, somando R$ 15.770,00. Logo atrás, temos ganhadores com 1.326 e 1.199 prêmios, recebendo R$ 14.210,00 e R$ 13.550,00, respectivamente.

Quanto à frequência nos sorteios, um participante se destaca por ter sido contemplado em 114 sorteios diferentes, acumulando 696 prêmios e R$ 12.200,00. Outros dois sortudos ganharam em 113 e 110 sorteios, respectivamente.