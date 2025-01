ChatGPT apresenta instabilidade nesta quinta-feira (23)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O ChatGPT, ferramenta de inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI, apresentou instabilidade na manhã desta quinta-feira (23), deixando milhares de usuários sem acesso ao serviço.

A empresa confirmou a falha no sistema por meio do OpenAI Status, plataforma que monitora produtos do grupo. “Estamos enfrentando taxas de erro elevadas na API. Uma correção foi implementada e estamos monitorando os resultados”, afirmou a empresa.

O problema começou por volta das 8h38 e mais de 3.300 usuários enviaram notificações sobre a falha ao Downdetector, site que monitora quedas de serviços online.

Usuários relataram dificuldades para realizar login na plataforma e enviar comandos. Em alguns casos, uma mensagem de erro era apresentada ao tentar acessar a página. O problema durou cerca de uma hora.

Nas redes sociais, usuários relataram as dificuldades de acesso ao recurso: