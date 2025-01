Cidades do Paraná precisam de doação de sangue; O+ é o mais pedido

Durante as férias o fluxo de pessoas nas estradas, praias e destinos turísticos aumenta. Da mesma forma, o número de acidentes sobe, o que consequentemente exige maior demanda por sangue nos hospitais. Paralelo a isso, as doações de sangue costumam diminuir neste período. Por isso, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) pede que a população agende e realize doações de sangue em todas as regiões do Paraná.

“Queremos pedir para aqueles que já doaram que continuem doando. Precisamos de mais sangue nos nossos hemonúcleos e hemocentros neste período de verão para atendermos os hospitais onde as pessoas mais precisam de uma transfusão”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Somente dentro da Rede do Hemepar, 384 hospitais públicos, privados e filantrópicos distribuídos em todas as regiões do Paraná recebem bolsas de sangue para atendimento de pacientes em cirurgias, traumas e outros tipos de tratamento.

Quem pode doar sangue?

Para doar sangue é necessário ter entre 16 e 69 anos completos. Menores de idade necessitam de autorização e presença do responsável legal. Os homens podem doar a cada dois meses, no máximo quatro vezes ao ano. As mulheres, a cada três meses, totalizando três doações no ano.

O doador deve pesar no mínimo 51 quilos, estar descansado, alimentado e hidratado (evitar alimentação gordurosa nas quatro horas que antecedem a doação) e apresentar documento oficial com foto (carteira de identidade, carteira do conselho profissional, carteira de trabalho, passaporte ou carteira nacional de habilitação).

“É fundamental que a doação seja agendada para evitar filas e otimizar o estoque, sem que haja mais doações de um tipo sanguíneo e menos de outro, garantindo maior controle e atendimento de acordo com a demanda regionalizada”, afirmou a diretora do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar), Vivian Patricia Raksa.

As doações podem ser feitas em todas as unidades do Hemepar no Paraná. Para localizar a unidade mais próxima e agendar a doação, acesse o site da Sesa.

Regionais do Paraná precisam de diferentes tipos de sangue

1ª Regional de Saúde (RS) – PARANAGUÁ: todos os tipos de sangue / Agendamento: WhatsApp 41 3420-6663 ou telefone 41 3420-6662

2ª RS – CURITIBA: Sangue tipos: O+, O-, A- e B- / Agendamento pelo site da Sesa

2ª RS – BIOBANCO: Todos os tipos negativos e O + / Agendar pelo site

3ª RS – PONTA GROSSA: Sem demanda específica. Agendamento pelo site da Sesa ou WhatsApp 42 3223-1616

4ª RS – IRATI: Sem demanda específica. Agendamento pelo site da Sesa

5ª RS – GUARAPUAVA: Sem demanda específica. Agendamento por WhatsApp 42 98878-6311

6ª RS – UNIÃO DA VITÓRIA: Tipos O+ e O- / Agendamento pelo telefone: 42 3522-1365

7ª RS – PATO BRANCO: todos os tipos de sangue / Agendamento pelo WhatsApp: 46 99136-3940

8ª RS – FRANCISCO BELTRÃO: Sem demanda específica. Agendamento pelo site da Sesa, telefone 46 3211-3650 ou com as secretariais municipais dos municípios da região

9ª RS – FOZ DO IGUAÇU: Tipos O+ e O- / Agendamento pelo site da Sesa, telefone 45 3567-8020, WhatsApp: 45 99146-9059 e e-mail: doesangue@itamed.com.br

10ª RS – CASCAVEL: Tipos A- e O- / Agendamento pelo site da Sesa e telefone 45 3226-4549

11ª RS – CAMPO MOURÃO: Tipos A-, A+, B- e O+ / Agendamento pelo WhatsApp: (44) 99878-3811

12ª RS – UMUARAMA: Tipos O-, O+ e A- / Agendamento pelo telefone: 44 3621-8307

13ª RS – CIANORTE: Sem demanda específica. Agendamento pelo site da Sesa

14ª RS – PARANAVAÍ: Tipos AB-, A- / Agendamento pelo telefone 44 3421-3588 e WhatsApp 44 98817-1128

15ª RS – MARINGÁ: Sem demanda específica. Agendamento pelo site da Sesa;

16ª RS – APUCARANA: Tipos O- e O+ / Agendamentos pelo site da Sesa e telefone: 43 3420-4200 e WhatsApp: 43 3420-4213

17ª RS – LONDRINA: Tipos O+, O-, B- / Agendamento pelo site da Sesa

18ª RS – CORNÉLIO PROCÓPIO: Tipos O+ / Agendamento pelo telefone 43 3520-3500 e WhatsApp 43 88645917

19ª RS – JACAREZINHO: Tipos negativos. Agendamento pelo telefone 43 3525-1395 e WhatsApp: 43 98874-0324

20ª RS – TOLEDO: Tipos A- e O- / Agendamento pelo site da Sesa e WhatsApp: 45 98821-3171

21ª RS – TELÊMACO BORBA: Tipos negativos e O+ / Agendamento pelo site da Sesa e telefone 42 3272-3743

22ª RS – IVAIPORÃ: Não faz coleta de sangue