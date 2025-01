Durante os dias quentes, é natural buscarmos refeições que sejam leves e refrescantes para o almoço. Isso porque pratos que combinam ingredientes frescos e nutritivos não apenas ajudam a manter a energia ao longo do dia, como também proporcionam bem-estar. Além disso, são uma opção fácil de fazer para quem deseja evitar o calor da cozinha.

A seguir, confira 5 receitas leves e refrescantes para o almoço!

Ceviche de camarão

Ingredientes

300 g de camarão limpo

limpo Polpa de 1 abacate cortada em cubos

1 manga descascada e cortada em cubos

2 tomates sem sementes e cortado em cubos

1/4 de cebola-roxa descascada e picada

Suco de 2 limões

2 colheres de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione um pouco de sal e os camarões e cozinhe por 3 minutos. Desligue o fogo, escorra e transfira para um recipiente. Adicione o abacate, a manga, o tomate, a cebola-roxa e o pimentão e misture delicadamente. Tempere com suco de limão, azeite, sal e pimenta-do-reino. Finalize polvilhando com o coentro e sirva em seguida.

Dica: sirva acompanhado com chips de batata.

Camponata

Ingredientes

4 berinjelas cortadas em cubos

1 abobrinha cortada em cubos

cortada em cubos 2 tomates sem sementes e cortado em cubos

1 cebola descascada e cortada em cubos

4 dentes de alho descascados e amassados

Sal, azeite e alecrim a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque todos os ingredientes de modo que fiquem espaçados. Tempere com sal e alecrim. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido a 260 °C por 1 hora, mexendo de vez em quando para assar por igual. Sirva em seguida.

Atum com molho de abacate

Ingredientes

Atum

4 postas de atum

2 colheres de chá de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho

1 xícara de chá de polpa de abacate amassada

2 colheres de sopa de cebola-roxa descascada e picada

2 colheres de chá de azeite

1 colher de sopa de suco de limão

2 colheres de chá de salsa picada

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes do molho e mexa para incorporar. Cubra com papel-alumínio e leve à geladeira por 1 hora. Em uma assadeira, coloque as postas de atum e tempere com sal e pimenta-do-reino. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva o peixe com o molho.

Creme gelado de pepino com hortelã (Imagem: Simone Voigt | Shutterstock)

Creme gelado de pepino com hortelã

Ingredientes

1/4 de pepino descascado e picado

descascado e picado 200 g de iogurte natural

8 folhas de hortelã

1/2 dente de alho descascado e amassado

1 colher de chá de suco de limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o pepino e iogurte e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o restante dos ingredientes, exceto os temperos, e bata novamente para incorporar. Transfira para um recipiente com tampa e tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve à geladeira por 1 hora. Sirva em seguida.

Panqueca de quinoa com molho de ervas

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de quinoa cozida

cozida 1/2 xícara de chá de abobrinha descascada e ralada

1/2 xícara de chá de cenoura descascada e ralada

2 ovos

3 colheres de sopa de farinha de aveia

1 dente de alho descascado e amassado

1 colher de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Molho

170 g de iogurte natural

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1/2 limão-siciliano

1/4 de xícara de chá de folhas de hortelã picadas

1/4 de xícara de chá de salsinha picada

1 colher de sopa de cebolinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a quinoa, a abobrinha, a cenoura, os ovos e a aveia e mexa até obter uma consistência homogênea. Adicione o alho, o sal, a pimenta-do-reino e a salsinha e misture para incorporar. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, disponha pequenas porções da massa sobre a panela e cozinhe até começar a formar bolhas. Vire para dourar o outro lado e repita o processo com o restante da massa. Reserve.

Em um recipiente com tampa, coloque o iogurte, o azeite e o suco de limão-siciliano e misture. Adicione a hortelã, a salsinha e a cebolinha e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Tampe e leve à geladeira por 15 minutos. Após, retire da geladeira e sirva as panquecas acompanhadas com o molho.