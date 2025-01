Vídeo! Caminhão carregado com toneladas de soja usa área de escape na BR-277

Um vídeo da área de escape do km 36 da BR-277, em Morretes, no litoral do Paraná, registrou a entrada de um caminhão na manhã desta quinta-feira (23). O veículo estava carregado com 39 toneladas de soja e precisou acessar rapidamente o dispositivo após ter problemas no freio.

O ocorrido foi registrado por câmeras da EPR Litoral Pioneiro, concessionária que administra esse trecho da BR-277. As imagens da câmera apontaram que o uso da área de escape ocorreu por volta das 6 horas desta quinta-feira.

Assista:

Vídeo: EPR Litoral Pioneiro

O motorista do caminhão afirmou que o veículo apresentou uma falha no sistema de freios. Ele recebeu atendimento das equipes da concessionária e não ficou ferido.

De acordo com a EPR Litoral Pioneiro, essa é a 18ª entrada na área de escape desde o início da operação da concessionária, que começou a administração em fevereiro de 2024. A área de escape da BR-277 já salvou 82 vidas.