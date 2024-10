Pesquisa para prefeitura de Curitiba tem Pimentel e Graeml empatados

A pesquisa Quaest encomendada pela RPC e divulgada neste sábado (05), véspera das eleições municipais, mostra Eduardo Pimentel (PSD) e Cristina Graeml (PMB) empatados tecnicamente, considerando a margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. Segundo divulgou o site G1 Paraná, Pimentel tem 26% das intenções de voto, enquanto Graeml soma 21%.

Luciano Ducci (PSB) aparece em terceiro lugar, com 18%. Considerando a margem de erro, ele também está empatado tecnicamente com Cristina Graeml. Os números representam o cenário estimulado, quando os entrevistados escolhem os candidatos de acordo com a lista de nomes e partidos apresentados.

Confira a lista completa de intenção de votos:

Eduardo Pimentel (PSD): 26%

Cristina Graeml (PMB): 21%

Luciano Ducci (PSB): 18%

Ney Leprevost (União): 12%

Roberto Requião (Mobiliza): 3%

Luizão Goulart (Solidariedade): 3%

Maria Victoria (PP): 1%

Professora Andrea Caldas (PSOL): 1%

Samuel de Mattos (PSTU): 0%

Felipe Bombardelli (PCO): 0%

Indecisos: 2%

Branco/nulo/não irão votar: 13%

A pesquisa Quaest realizou 1.002 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 4 e 5 de outubro. A margem de erro máxima para o total da amostra é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número PR-04399/2024.

Caçador de Boteco! Bar em bairro de Curitiba bomba e coloca região na rota dos botecos! Orla de patrão! Que tal esse visual? Praia famosa do Paraná terá cara nova! Descubra! Bairro nobre de Curitiba terá novo shopping com lojas confirmadas!