Tiago Amaral e Professora Maria Tereza disputam o segundo turno em Londrina

Tiago Amaral (PSD) vai disputar o segundo turno com a Professora Maria Tereza (PP), para a prefeitura de Londrina, na região norte do Paraná. O candidato recebeu 113.032 votos, o que representa 42,69% do total de votos válidos. Também na disputa, a candidata Professora Maria Tereza obteve 62.590 votos, que representam 23,64%.

Confira o resultado completo das Eleições 2024 em Londrina!

Tiago Amaral (PSD): 42,69%

Professora Maria Tereza (PP): 23,64%

Tercilio Turini (MDB): 9,40%

Diego Garcia (Republicanos): 8,59%

Barbosa Neto (PDT): 7,79% – Anulado Sub Judice

Coronel Villa (PSDB): 4,49%

Isabel Diniz (PT): 3,39%



