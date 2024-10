Na lista dos ‘vereadores influencers’, João Bettega promete fiscalizar Curitiba

João Victor Mattos Leão Bettega, 28 anos, influenciador digital com mais de 475 mil seguidores no Instagram, criador de conteúdo político e membro declarado do Movimento Brasil Livre (MBL). Na eleição do último domingo (06), foi o quinto vereador mais votado em Curitiba, e promete ser um fiscalizador feroz das contas da prefeitura.

Nas redes sociais, João Bettega é dono de vídeos que deixam políticos veteranos sem palavras. Não perde a oportunidade de fazer perguntas e causa certo desconforto na turma dita da esquerda. “Não vou deixar a nossa cidade ser sequestrada para a esquerda”, frase bem exposta nas redes sociais de João.

“Eu combato a esquerda favorecendo a família, contra a ideologia de gêneros e a favor da melhoria da Segurança Pública aumentando o número e reforçando a guarda. Acredito no empreendedorismo e na inovação. O embate na Câmara vai ser maravilhoso, os eleitores estão buscando pessoas que pensem parecido com ele. Vamos ser a maioria lá para colocar nossas pautas”, disse João Bettega em conversa com a Tribuna do Paraná.

Vereador de Curitiba promete ficar atento a licitação do transporte coletivo

A partir do dia 01 de janeiro, João Bettega assumirá uma cadeira na Câmara Municipal de Curitiba. Segundo o futuro vereador, o desafio será de fiscalizar os gastos da prefeitura e estar atento a licitação do transporte público da capital que vence em 2024.

“Teremos grandes desafios de buscar zerar a fila nos exames de consulta, não deixar crianças sem creches e estar atento na licitação do transporte público ano que vem que irá impactar diretamente na vida das pessoas. Temos essa vontade de fiscalizar e fazer um trabalho eficiente. A nossa campanha foi pautada em fiscalização na prefeitura mesmo sem mandato, especialmente na Fundação Cultural de Curitiba. Mostramos para a população o que ocorre com o dinheiro público e iremos fazer isso nos próximos anos”, reforçou o filiado ao União Brasil.

No papo com a Tribuna, João Bettega relembrou a agressão sofrida no dia 11 de agosto de 2023, na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), quando participou de uma ação de fiscalização devido a pichações nas paredes da instituição educacional.

“Há um ano, quase fui morto ao mostrar o que estão fazendo com o patrimônio público que é financiado pelas pessoas que pagam imposto e trabalham. A esquerda tornou aquilo lá literalmente um lixo”, completou Bettega.

