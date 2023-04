A segunda-feira (10), vai ser um dia especial para os fãs de Garrincha e de Rita Cadillac, em Curitiba. Maria Cecília e a Marinete Marques dos Santos, filhas do craque bicampeão do Mundo com a Seleção Brasileira, e a neta do eterno camisa 7, Triscila Marques dos Santos, estarão presentes no Bar do Torto, no bairro São Francisco. A noite ainda vai ter a apresentação da eterna chacrete.

A festividade faz parte dos 20 anos do Bar do Torto, referência quando o assunto é Garricha. No botequim, são mais de 300 fotos do ex-craque do Botafogo e da seleção brasileira. O empresário cultural Arlindo Ventura da Silva, o Magrão, acredita que a presença dos familiares do jogador fez aumentar a admiração pelo anjo de pernas tortas, um dos apelidos de Garricha.

“As filhas já estiveram no Torto no sábado (8), e ficaram admiradas pela quantidade de material que temos exposto. É a minha vida, uma emoção de menino, digo que é uma realização de vida”, disse Magrão.

Para a neta Triscila Marques dos Santos, a segunda vai ser um dia pra lá de especial “A expectativa é de um dia cheio de recordações, alegrias e muita emoção. O Torto é uma relíquia, um lugar místico, cheio de histórias e de encantos”, comentou Triscila.

O evento é gratuito, e vai contar com uma performance da Rita Cadillac, um dos maiores nomes da história da TV brasileira. A apresentação da cantora, atriz e dançarina será no “palco” do Torto, a mesa de sinuca do bar.

“Eu fiquei muito feliz por ser convidada para participar do aniversário do Torto, esse bar tão tradicional e conhecido em Curitiba. Será uma noite muito especial e divertida e esperamos todos lá para celebrar esse sucesso que é o Torto Bar”, avisou Rita Cadillac.

Segundo Magrão, Rita Cadillac tem semelhanças de vida com Elza Soares, esposa de Garricha. “A Rita tem o jeitinho da Elza. As duas abriram campos para muitas mulheres no Brasil”, completou o responsável pelo Torto.

O bar vai abrir às 13 horas, e durante todo o dia, irão ocorrer pocket shows acústicos com apresentações de artistas curitibanos. Às 20h, a vez de Rita Cadillac fechar a noite com chave de ouro. O evento será encerrado até 22h, como uma maneira de demonstrar respeito aos moradores da região.

Serviço: 20 anos do Bar o Torto

Quando: 10 de abril, abertura às 13h, e às 20h, show de Rita Cadillac.

Onde: Bar O Torto -Rua Paula Gomes, 354, bairro São Francisco.