Duzentos metros de esforço coletivo para embelezar Curitiba. Os moradores da Rua Deputado Chafic Cury, no bairro Vista Alegre, demonstram que a união e a empatia também são capazes de alterar o rumo do dia. Eles se uniram para decorar a rua para a Páscoa, são 60 coelhos feitos com isopor e madeira que ficam na grama ou nas entradas das residências, cenouras gigantes e espaços de reflexão e muito mais.

A ideia de criar uma decoração por 200 metros da rua teve início após um problema que afetou a vizinhança. Em 2016, ocorreu um furto em uma casa, e os moradores decidiram reforçar a segurança para evitar novas ocorrências. Uma das propostas aceitas pela prefeitura foi a construção de um bloqueio parcial da via, que possibilitou aos moradores uma certa independência do poder público.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

O grande responsável por colocar objetos decorativos ou mesmo reforçar o prazer da leitura com quadros com poemas e mesmo livros a disposição de todos, é o Célio Gonzaga. Aposentado do Exército, aos 59 anos, ele é daquelas pessoas que faz bem ter por perto. Colaborativo, ágil e cheio de ideias, Célio ganhou o carinho e respeito dos vizinhos.

“Em 2018, com o bloqueio parcial da rua, aproveitamos para ficar mais juntos. Digo que é uma rua que a magia infantil domina, pois temos escorregador, floreiras e os eventos ajudam a decorar o ambiente. Fazemos no Natal, Outubro rosa, Dia das Mães, Festa Junina, utilizando somente material reciclável”, disse o militar aposentado.

Um dos diferenciais em relação a outras ruas decoradas, é que o visitante pode levar um objeto para casa. “Doamos para as pessoas que nos visitam. Na Páscoa, os pais escondem o chocolate na rua, e a criança procura o doce. Isso é muito bacana, e traz o verdadeiro objetivo, a Ressureição de Jesus”, comentou Célio.

O ajudante fiel

Para ajudar na criação ou mesmo auxiliando em levar os objetos para a rua, Célio tem no vizinho Moacyr Fachinello, um ajudante fiel nas empreitadas. Também aposentado, Moacyr valoriza o trabalho do morador ao lado, reforçando que a humildade também faz parte dessa data tão especial aos brasileiros. “Ajudo ele, mas sou um aprendiz do Célio. Eu gosto de ver a rua bonita, se todos fizessem isso, a cidade seria mais bonita”, completou o amigo.