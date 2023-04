Um caminhão desgovernado causou um acidente gravíssimo na noite desta quinta-feira (06), na BR-376 na região de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. O engavetamento envolveu 19 veículos e deixou duas pessoas mortas, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Além das vítimas fatais, o engavetamento deixou outras cinco pessoas com ferimentos leves. Ao todo, 28 pessoas foram diretamente envolvidas entre condutores e passageiros.

Segundo a PRF, após ocorrer a colisão entre uma Scania (com carreta porta conteiner) e um Chevrolet Cruze, houve a formação imediata de fila em razão do fluxo intenso devido ao feriado da Semana Santa.

A partir deste engarrafamento, outro caminhão com placas de Cascavel que transitava pela faixa da direita não conseguiu parar a tempo, fez uma manobra de mudança de faixa e bateu lateralmente contra outros dois caminhões. Esse acidente provocou derramamento de carga de soja sobre a pista e, posteriormente, uma sequência de colisões em série contra automóveis que estavam parados no congestionamento. Segundo a PRF, estes veículos atingidos na sequência foram projetados para o canteiro central. Em determinado momento o caminhão atingiu transversalmente um chevrolet Onix com placas de ponta grossa, onde estavam as duas vítimas fatais.

Caminhão alterado e motorista pra DP

O motorista do bitrem foi encaminhado para a Polícia Civil de Ponta Grossa, para prestar esclarecimentos por alterações no sistema de frenagem e falta de manutenção de itens obrigatórios, que podem ter contribuído para o acidente.

O trecho em que ocorreu o acidente é um declive acentuado. No momento do engavetamento em série o clima estava instável e a ocorrência de chuva não é descartada.

Pistas bloqueadas

Segundo a PRF a pista sentido Curitiba ficou totalmente interditada das 21h00 às 00h20 quando as equipes em atendimento conseguiram liberar uma faixa. O fluxo seguiu por uma faixa até aproximadamente às 4h30 da manhã desta sexta-feira, devido aos trabalhos de limpeza e remoção dos veículos.

O congestionamento foi de cerca de 8 a 10 quilômetros no sentido Capital e de mais de 12 no sentido interior, no entanto na pista sentido interior não haviam impedimentos e a lentidão se formou por conta da curiosidade dos demais motoristas.