Trecho em obras na BR-277 é liberado com a retirada de guindaste do km 42

O trecho em obras na BR-277, altura do km 42, onde houve o deslizamento de terra, foi totalmente liberado para o tráfego de veículos na tarde desta quinta-feira (6). Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), o guindaste que trabalhava no local foi retirado da pista sentido praias. A liberação de todas as faixas deve aliviar o trânsito para as praias neste feirado de Páscoa.

De acordo com o DNIT, a liberação ocorreu por volta das 15h. Mais cedo, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também já se preparava para a liberação deste trecho em obras. Segundo a PRF, o local será sinalizado adequadamente. O deslizamento de terra ocorreu no local no fim do ano passado. O conserto ficou sob o encargo do DNIT.

Antes da liberação desta quinta, o fluxo de veículos estava sendo feito por meio de desvio técnico, o que deixava o trânsito lento na região das obras, nos dois sentidos da rodovia.

A BR-277 é uma das principais estradas que ligam Curitiba ao Litoral do Paraná. Também é a principal ligação ao Porto de Paranaguá.

Os restauros são consequência do deslizamento de terra no km 42 da BR-277, que ocorreu em outubro do ano passado, deixando o trecho interditado. As obras começaram em dezembro de 2022, com custo estimado de R$ 1,6 milhão, e o principal objetivo era instalar uma tela metálica de proteção, para evitar novos desmoronamentos.

Rachaduras

Segundo o DNIT, no outro trecho em obras, que se refere ao km 33, onde ocorreu o afundamento do pavimento devido ao deslocamento de aterro, o órgão segue com os trâmites legais para a contratação de nova empresa especializada em reaterro em rocha e uso de solo grampeado para contenção.

Como informou a Tribuna, o DNIT declarou emergência nas obras do local para seguir com a contratação da empresa.

