Tarifa de pedágio fica mais cara na BR-116 a partir desta sexta-feira

A partir da meia-noite desta sexta-feira (7), a tarifa básica de pedágio no trecho da BR-116, administrado pela concessionária Arteris Planalto Sul, passa a ser de R$ 7,30. O novo valor é válido para as cinco praças de pedágio da rodovia.

Segundo a concessionária, o novo valor considera as revisões contratuais para recompor o equilíbrio econômico financeiro do contrato – e a correção frente à inflação, tendo como base o IPCA com percentual positivo de 5,9%. A data-base do contrato é 19 de dezembro de 2022.

O reajuste é autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), de acordo com Deliberação 100, publicada na segunda-feira (3) em Diário Oficial da União, e faz parte de recomposição do IPCA do último período do contrato.

De acordo com o contrato de concessão vigente desde 14 de fevereiro de 2008, está previsto um reajuste anual da tarifa. Desde o início da concessão, a Arteris Planalto Sul investiu mais de R$ 2 bilhões em melhorias na BR-116 PR/SC, como obras de modernização e recuperação da rodovia e serviços de atendimento aos usuários 24 horas. A concessionária já repassou aos municípios lindeiros R$ 146 milhões em ISS – Imposto Sobre Serviços.

A concessionária informa que realiza também outros investimentos, como a manutenção constante do pavimento, sinalização vertical e horizontal. Além disso, as tarifas de pedágio são responsáveis por financiar os serviços de atendimento pré-hospitalar e mecânico, assim como a estrutura de monitoramento da rodovia.

Praças de pedágio – BR-116

km 134 – Fazenda Rio Grande-PR

km 204 – Rio Negro-PR

km 82 – Monte Castelo-SC

km 152 – Santa Cecília-SC

km 233 – Correia Pinto-SC

