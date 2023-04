A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu sete indivíduos, com idades entre 31 e 50 anos, suspeitos de roubo de cargas e associação criminosa nesta terça-feira (4). Parte da associação criminosa foi presa em Piên, no Sudeste do Estado, em posse da carga e do caminhão roubado.

Na mesma hora outros suspeitos foram presos em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, no momento em que liberavam o motorista que estava refém.

Imagens: Policia Civil

Durante a abordagem, foram apreendidos nove celulares e 33 toneladas de soja. O grupo também é suspeito de outros três roubos de cargas de soja ocorridos desde janeiro deste ano.

O crime

Na madrugada de terça-feira (4), a vítima foi abordada por dois indivíduos enquanto dormia no interior do caminhão, que se encontrava estacionado no pátio de um posto no município de Campo Largo. Os suspeitos imobilizaram a vítima, e na sequência, roubaram a carga de 33 toneladas de soja.