Após uma badalada inauguração no Jockey Plaza Shopping em junho de 2022, o restaurante do famoso chef inglês Jamie Oliver fechou suas portas em menos de um ano. O motivo seria um problema administrativo entre os representantes do estabelecimento e os detentores da marca no Brasil. O Jamie Oliver’s Diner começou com bom movimento, mas o fluxo caiu ao longo dos meses.

A reportagem entrou em contato com a assessoria do Jockey Plaza Shopping pedindo mais informações sobre o encerramento das atividades do badalado restaurante. Segundo a assessoria, não há detalhes sobre o fim da operação (nem motivo e nem data em que ela aconteceu), mas ela confirmou a intenção do shopping em manter a marca em seu portfolio de serviços. A reportagem confirmou que a negociação existe.

O restaurante fechou as portas antes da virada do ano. “Começou 2023 fechado”, disse um comerciante do mesmo shopping. No Google há o comunicado do fechamento permanente da casa. A avaliação dos clientes neste site é de 3,6 estrelas.

O Jamie Oliver’s Diner foi o quarto restaurante que o chef inglês abriu no Brasil: um em Brasília, outro em São Paulo e o Jamie’s Italian, que fica no Pátio Batel. A unidade de Curitiba era especializada em clássicos americanos, como waffles com frango crocante, xarope de bordo, culinária tex-mex e carnes grelhadas, além de fish and chips.