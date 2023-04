Dinheiro no bolso para a Páscoa está difícil, mas a data é especial. Vale um esforço para agradar os familiares e preparar um almoço de domingo diferente. Os preços estão altos, seja no chocolate ou nos peixes utilizados para o menu especial de domingo. Mas existe lugares em que os preços estão mais em conta? Vamos te ajudar nessa difícil empreitada!

>> Como fica a previsão do tempo para a Páscoa em Curitiba?

Para conseguir bons preços a pesquisa é fundamental. Uma boa dica é o aplicativo ou site do Menor Preço / Nota Paraná, desenvolvido pela Celepar em parceria com a secretaria estadual da Fazenda. O programa utiliza o valor registrado nas notas fiscais emitidas pelos estabelecimentos comerciais. Quando o cliente pede CPF na nota, sabe? O Nota Paraná, inclusive, realiza sorteios que rendem uma boa grana para quem participa do programa.

Um exemplo é o ovo de Páscoa KitKat que está sendo comercializado no mercado Nacional, na região da Praça Osório. O valor é de 15,99. No mesmo local, encontra-se outros ovos com preços um pouco acima.

+Leia mais! Conheça os segredos das 22 linhas de produção da fábrica de chocolates da Mondelez em Curitiba

Outra dica é na Dolly Doces, na Rua Lourenço Pinto, 126, no Centro. Caixa de bombom Garoto 250 gramas custando R$ 9,75. Esses valores aparecem no site do Menor Preço segundo uma consulta feita pela Tribuna na manhã desta sexta-feira (07).

Como economizar no almoço de domingo?

Bacalhau é o peixe mais buscado nesta época, mas com o preço nas alturas, que tal uma alternativa? Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.

O peixe na Páscoa é uma das representações que simbolizam a vida e a fé das pessoas em Jesus Cristo. Alguns apóstolos de Cristo eram pescadores e os primeiros cristãos já incluíam o peixe entre os símbolos das suas crenças.

O bacalhau ainda é o carro chefe na mesa das pessoas, mas devido ao valor ( no Mercado Municipal, encontra-se a R$ 119 o quilo), muitos estão substituindo por peixes menos nobres. Uma sugestão é o filé de tilápia (veja abaixo uma receita para um lindo prato). Encontra-se fresco nas peixarias ou mesmo nas feiras com o quilo em torno de R$ 55. O congelado tem o preço mais em conta, mas aí precisa ter o tempo de descongelamento. Na Empório Guassu, na Rua Marechal Deodoro,1108, no Centro, 400 gramas sai por R$ 19,90.

Receita de Filé de Tilápia Assado no Forno

1 kg de filé de tilápia

Suco de 1/2 limão

4 tomates em rodelas

4 cebolas em rodelas

1/2 xícara de chá de azeitonas pretas picadas

1/2 kg de batatas cozidas

300 g de mussarela ralada

Azeite

Sal

Filé de tilápia é uma alternativa boa para a Páscoa. Fica uma delícia! Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.

MODO DE PREPARO

Tempere os filés com limão e sal. Em um refratário colocar uma camada de cebola e uma de tomate, coloque os filés em cima das camadas. Cobrir com outra camada de cebola e de tomate e na sequência as azeitonas e regue com o azeite. Coloque as batata pré-cozidas nas pontas Regue com bastante azeite, cubra com papel alumínio

6. Asse o peixe em forno preaquecido em 200°C durante 30 minutos. Descubra-o e asse por mais 20 minutos, e aproveite para colocar uma mussarela ralada. Espere secar um pouco água.

7. Está pronto, tome cuidado com a temperatura do refratário, e sirva!

8. Boa Apetite e Feliz Páscoa!