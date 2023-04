Luiz Fernando Leite deve ir a júri popular pela morte da ex-esposa, Naiara Paula da Conceição Silva, ocorrido no dia 9 de abril, no apartamento da vítima. A Justiça acatou a denúncia do Ministério Público do Paraná (MPPR), após investigação que indicou Luiz como principal suspeito do feminicídio.

De acordo com a investigação, o ex-marido usou um cabo de carregador de celular para estrangulá-la, e ainda desferiu duas facadas nela. Na época do crime, a delegada Aline Manzatto, da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), relatou que o ex-marido ligou para a Polícia Militar (PM) informando a ocorrência.

Quando a PM chegou no local, o homem informou que não se lembrava de nada, mas que havia sido esfaqueado no peito. Diante das circunstâncias, segundo a delegada, o homem tentou fazer com que a situação parecesse um suicídio.

Para o promotor Marcelo Balzer Correia, Leite “praticou o crime contra mulher, demonstrando inaceitável machismo e intolerável misoginia, que naturaliza a violência de gênero e perpetua a desigualdade entre homens e mulheres. “Caso venha a ser condenado, a pena poderá ultrapassar 20 anos de prisão.

