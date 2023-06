Depois de ser preso na quinta-feira (15), a situação do médico ginecologista e obstetra Felipe Sá, de 40 anos, se complicou ainda mais no fim de semana. Novas vítimas o acusam de abuso sexual quando pacientes em Maringá, na região Noroeste do Paraná.

Sá é investigado desde janeiro pelos crimes de violação sexual mediante fraude, importunação sexual e estupro de vulnerável. Segundo a polícia, os crimes foram cometidos dentro do consultório particular onde ele atende.

+ Leia mais: Filho de prefeito de cidade do Paraná morre em acidente em rodovia

Dimitri Tostes Monteiro, delegado responsável pelo caso, uma das vítimas foi abusada por Sá enquanto estava sob efeito de hipnose. “Em uma das vítimas ele utilizou a hipnologia para tentar reduzir a capacidade de compreensão dela acerca daquele ato. Durante esse contexto, ele pediu para que ela se masturbasse e fizesse toques sexuais, visando obter prazer próprio”, relatou o delegado em entrevista para a RPC.

Ao todo, 15 vítimas procuraram a Delegacia da Mulher de Maringá para registrar o Boletim de Ocorrência (B.O), sendo que quatro compareceram no sábado na delegacia após a divulgação do caso.

“Diante da ampla divulgação da gravidade do caso, várias vítimas contataram a polícia civil, a delegacia da mulher, em Maringá, e já foram encaminhadas e prestaram declarações. Os depoimentos são muito convergentes, contundentes, e um reforçando o outro, demostrando com clareza essa prática criminosa praticada por esse ginecologista e obstetra”, disse o delegado à emissora de televisão.

+ Leia mais: Ministra anuncia 4,4 mil vagas em concursos públicos para 2023

A prisão do médico é válida por 30 dias e pode ser prorrogada. Felipe está preso na cadeia pública de Maringá. A defesa do suspeito informou que não irá se manifestar, por enquanto.

Você já viu essas??

Partiu economizar! Estes são os 10 novos carros populares mais completos! O 6º é lindo! Negar comida? Vereador polêmico não quer comida de graça no Centro de Curitiba Luto Padre morre em feijoada na região de Curitiba e deixa fiéis e comunidade comovidos