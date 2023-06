Filho de prefeito de cidade do Paraná morre em acidente em rodovia

O filho do prefeito de Lidianópolis, Adauto Mandu (Podemos), Gabriel Simão Mandu, de 18 anos, morreu em um acidente na PR-466, na noite de sexta-feira (16). Existe a suspeita que um pneu tenha estourado e fez com que o motorista perdesse a direção do veículo antes de se chocar com uma árvore. Lidianópolis fica a cerca de 370 km de Curitiba.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Gabriel seguia de Lidianópolis para Jardim Alegre quando ocorreu o acidente no quilômetro 95 da rodovia. Equipes com socorristas foram acionadas, mas o jovem não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi) lamentou a morte do menino. O velório será realizado no Centro de Eventos de Lidianópolis e o sepultamento, às 15 horas, no cemitério local.

Você já viu essas??

Partiu economizar! Estes são os 10 novos carros populares mais completos! O 6º é lindo! Negar comida? Vereador polêmico não quer comida de graça no Centro de Curitiba Luto Padre morre em feijoada na região de Curitiba e deixa fiéis e comunidade comovidos