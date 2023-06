Agora vai! Depois de adiada por duas vezes devido às condições ruins do tempo, a implantação de sentido único na Avenida Henry Ford, no bairro Fanny, deve ocorrer na próxima segunda-feira (19), a partir das 11h.

Com a alteração, a via que conta com duas pistas terá sentido único de circulação da Rua João de Oliveira Franco para a Leonel França (sentido norte) e da Oscar Wilde para a Djalma Ferreira Maciel (sentido sul). A velocidade máxima estipulada para o trecho é de 40 km/h.

De acordo com a prefeitura, o tempo chuvoso impediu a pintura da nova sinalização do asfalto e prejudicaria o trabalho de orientação dos agentes de trânsito. Em caso de chuva ou garoa forte, a mudança de sentido pode ser adiada novamente. A alteração será feita pela Superintendência de Trânsito (Setran). Para os próximos dias, porém, quem chega forte é o frio. Veja aqui na previsão do tempo.

Essa futura alteração no trânsito ocorre após estudos técnicos cruzando dados de fluxo de veículos, pedestres e de impactos no tráfego gerado, a partir do acompanhamento da Superintendência de Trânsito e das demandas recebidas pela Central 156 de Atendimento ao Cidadão.

