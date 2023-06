A polêmica região da Linha Verde no Atuba vai passar por uma alteração no trânsito a partir desta terça-feira (13). A mudança é necessária para a continuidade das obras naquela região, alvo de muito trânsito, congestionamentos e reclamações de motoristas que precisam passar pelo trecho diariamente.

Segundo a prefeitura de Curitiba, será necessário realizar estreitamento da pista da rodovia nas proximidades do trevo do Atuba, no sentido Pinheirinho, em frente à loja de materiais de construção Balaroti.

+Dúvidas? PM, PRF, GM? Você sabe para quem ligar se acontecer um acidente na Linha Verde?

Neste local serão feitas escavações para a construção da nova trincheira. Como resultado, uma das duas faixas da via ficará interditada à passagem de veículos. Este trecho permaneceu por vários meses com uma faixa apenas, gerando muito congestionamento no trecho. Por conta disso, esta nova alteração vai exigir ainda mais paciência dos motoristas que utilizam a Linha Verde naquela região. A promessa de Rafael Greca é que a Linha Verde esteja pronta em breve, no 18º aniversário da obra.

Como vai ficar o trânsito na Linha Verde com a mudança?

Segundo a prefeitura, o acesso de quem vem pela Avenida Mascarenhas de Moraes para entrar na Linha Verde também será bloqueado temporariamente. A interdição terá início às 10h desta terça e está prevista para durar aproximadamente 30 dias. Todo o trecho estará sinalizado.

Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) estarão no local para orientar os motoristas. É recomendado reduzir a velocidade e redobrar a atenção ao se aproximar da área em obras.

Com essa alteração, os motoristas que se encontram na Avenida Mascarenhas de Moraes e desejam acessar a Linha Verde devem realizar o retorno no fim da via e acessar a Rua Roaldo Brun. Em seguida, devem virar à direita na Rua Bernardo Bubniak, de onde terão acesso à Linha Verde.

Placas de sinalização foram instaladas ao longo do trajeto para auxiliar e orientar os motoristas durante o desvio.

O limite de velocidade na Linha Verde é 70 km por hora, porém nos trechos em obras baixa para 40 km por hora. As intervenções do lote 4.1 acontecem ao longo entre as estações Atuba e Solar do transporte coletivo.

