Pela segunda vez consecutiva, a implantação de sentido único na Avenida Henry Ford, no bairro Fanny, em Curitiba, foi adiada. Segundo a prefeitura, o motivo foi a chuva desta segunda-feira (12)

+ Veja também: Vereador polêmico não quer comida de graça no Centro de Curitiba

A ideia inicial da implantação era para a última terça-feira (06), mas o adiamento ocorreu devido ao pavimento que estava úmido, o que prejudicou a pintura da nova sinalização do asfalto e o trabalho de orientação dos agentes de trânsito.

A via conta com duas pistas com sentido único de circulação da Rua João de Oliveira Franco para a Rua Leonel França (sentido norte). E da Rua Oscar Wilde para a Rua Djalma Ferreira Maciel (sentido sul). A velocidade máxima estipulada para o trecho é de 40 km/h.

+ Leia mais: Ciclista bate contra trem embaixo de viaduto na Grande Curitiba

A prefeitura não informou a nova data para implementação da Avenida Henry Ford.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!