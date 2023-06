Ciclista bate contra trem embaixo de viaduto na Grande Curitiba

Um ciclista de 19 anos bateu contra um trem embaixo do viaduto da Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel, em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, no final da tarde deste domingo (11). O Corpo de Bombeiros acionou o helicóptero Falcão 08, que levou o rapaz ao Hospital Cajuru.

De acordo com as equipes, ele teve um trauma cranioencefálico. Até o momento, não há atualizações sobre o estado de saúde da vítima.

